María José Galera, contra Vanessa tras lo ocurrido con Laura en ‘Gran Hermano’: «Tenemos que hablar»

El pasado jueves 12 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva gala de Gran Hermano presentada por Jorge Javier Vázquez. Desde el principio, la tensión se podía palpar en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra puesto que, entre las primeras nominadas de la edición, había integrantes de los dos bandos que hay actualmente en el concurso. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores del reality se quedaron completamente sin palabras ante el fortísimo encontronazo que Vanessa y Laura mantuvieron en directo. Hasta tal punto que María José Galera, que se encontraba en plató como defensora de su hija, no dudó un solo segundo en dar la cara por ella. De esta forma, la que fuera primera expulsada de la primera edición de Gran Hermano se dirigió a la gallega, a quien lanzó un impresionante e impactante recado. ¡Dejó a todos sin palabras!

Para comenzar, debemos tener en cuenta que en la casa de Guadalix de la Sierra hay una guerra abierta entre Vanessa y Maite. Algo que, lejos de solucionarse, ha acabado salpicando al resto de los concursantes. Tanto es así que Laura, que se lleva muy bien con la cántabra, ha acabado siendo víctima de los ataques de la gallega. Y simplemente por esa amistad que tiene con Maite. Es por eso que un mal gesto por parte de la cantante de orquesta hacia Laura durante una de las conexiones en directo con Jorge Javier Vázquez ha provocado que María José Galera estalle como nunca. Todo ocurrió cuando Vanessa aplaudió cuando el presentador de Gran Hermano confirmó que Laura era una de las nominadas. Debido a la tensión que existe en esa casa, la sevillana no pudo evitar romper a llorar. Es más, Ruvens fue la única persona que quiso sacar la cara por ella.

Desde plató, María José Galera no dudó un solo segundo en dirigirse a Vanessa tras haber tenido ese desafortunado gesto con su hija: «Lo vi trabajando y me pareció grosero. Un aplauso por parte de una señora de 39 años, con una niña de 20, que todavía no sé por qué. ¿Has visto la honestidad y la humildad que tiene?», comenzó diciendo María José Galera, poniendo en valor la reacción que tuvo su hija al aceptar las disculpas de Vanessa tras el gesto que ella consideró como una provocación.

«¿Tú también la has perdonado?», preguntó Jorge Javier Vázquez, a lo que la ex participante de la primera edición de Gran Hermano decidió tirar de sinceridad y honestidad: «¿Yo? Espérate, que cuando la vea le tengo que contar. Tengo que hablar con ella de mujer a mujer, no de niña a mujer. De mujer a mujer». Y añadió: «Esa y yo tenemos que hablar pero, además, no delante de las cámaras sino en privado».

El público que se encontraba en plató no dudó un solo segundo en aplaudir el mensaje que María José Galera envió a Vanessa, que llegó instantes antes de que el programa cerrase las votaciones. Por aquel entonces, Laura, Vanessa, Maite y Daniela todavía estaban en manos de la audiencia del reality.