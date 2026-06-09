Mompó prepara el acto más potente del PP valenciano desde la DANA con más de 1.000 asistentes

El presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicente Mompó, prepara el acto más potente de los populares en toda la comunidad autónoma desde la DANA y del conjunto de los partidos políticos en el arco político valenciano. Es decir, desde octubre de 2024. Más de 1.000 afiliados y simpatizantes se darán cita el 20 de junio en la localidad de Sueca, también en Valencia y municipio natal y del actual líder de la coalición nacionalista Compromís, Joan Baldoví. Está prevista, si la agenda se lo permite, la participación de Miguel Tellado, secretario general del PP, y Ester Muñoz, portavoz del PP de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. Y también está invitado el presidente del PP Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Vicente Mompó llega a este acto con los deberes hechos. En clave interna, la afiliación al Partido Popular en la provincia de Valencia se ha incrementado en 1.400 personas en el último año. En clave electoral, el acto supondrá el banderazo de salida a una larga precampaña, que desembocará en los comicios municipales y autonómicos, en mayo de 2027.

El 31 de mayo de 2025, el entonces presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y Vicente Mompó congregaron a 700 militantes y simpatizantes en otra localidad valenciana: Náquera. Aquel acto dejó la imagen de Mompó y Mazón, en primer término, acompañados por la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del PP de Génova, Carmen Fúnez, y con una multitud tras ellos.

Solo 11 días antes de aquel acto, el 20 de mayo de 2025, OKDIARIO ya adelantó que la lealtad mostrada por Mompó a Mazón había sido inquebrantable. Y esa circunstancia había atraído la atención de Génova, donde cada día que pasa gana enteros. «Está gustando mucho en el partido», aseguraban ya en esos momentos fuentes de la dirección popular.

Aquel acto ya fue valorado entonces en los círculos políticos valencianos como una muestra de la fuerza, el liderazgo y la capacidad de aglutinar a las bases del presidente del PP en la provincia de Valencia.

Trece meses después, Vicente Mompó ha convocado un acto de similares características, pero aún con más asistentes que entonces. Esta vez, no serán 700, como el 31 de mayo de 2025 en Náquera. Si no 1.000, los que se den cita en Eventos Cancela, en Sueca, el próximo 20 de junio.

El acto arrancará en Sueca como lo hizo en Náquera. con una junta directiva provincial. Continuará con un encuentro con militantes y simpatizantes. Y contará, además, con un espacio para que sean protagonistas, también, los jóvenes de Nuevas Generaciones. Es decir, que todo el PP de la provincia de Valencia estará este 20 de junio en Eventos Cancela, en Sueca, en torno a Mompó.