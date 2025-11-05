Vicent Mompó Aledo (1981) es de Gabarda. Una pequeña localidad de poco más de 1.000 habitantes, ubicada en la comarca de la Ribera Alta. Desde 2011 ostenta la Alcaldía de ese mismo municipio. Y desde el verano de 2023 preside la Diputación de Valencia en virtud de un pacto con Ens Uneix. Una formación liderada por el el alcalde de Onteniente (Valencia) y ex presidente de la Diputación por el PSOE, Jorge Rodríguez. Ese pacto, evidencia la transversalidad de Mompó.

El último fin de semana, el de Todos los Santos, los tres presidentes provinciales del PP, entre los que se encuentra Vicent Mompó, y el portavoz de los populares en las Cortes Valencianas, acordaron que Mompó sería el aspirante en unos futuros comicios.

No ostentar la condición de diputado autonómico ahora, impide a Vicent Mompó ser presidente de la Generalitat Valenciana y relevar a Carlos Mazón directamente en el caso de que PP y Vox lleguen a un acuerdo en las Cortes Valencianas.

Vicent Mompó, como se ha dicho, no es diputado autonómico. Y, por tanto, no puede ser elegido por esa Cámara. Se da la circunstancia de que el pasado día 20 de mayo, OKDIARIO publicó que él ganaba enteros en Génova y en el PPCV tras la DANA. Pero sus opciones pasan por unas elecciones. Al contrario que Juan Francisco Pérez Llorca y María José Catalá, a los que les basta con que les vote una mayoría de diputados en la Cámara autonómica para acceder a la Presidencia.

Mompó había sido elegido en julio del año 2020 nuevo presidente del PP en la provincia de Valencia. Antes, en el año 2005, se había licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y, en 2011, como se ha dicho, había alcanzado la Alcaldía de Gavarda.

A la Diputación de Valencia accedió tras los comicios de 2019, tras resultar elegido diputado por el partido judicial de Játiva. En la Diputación de Valencia, fue nombrado portavoz del PP, entonces en la oposición. Y, en esa misma legislatura, en el año 2020, accedió a la Presidencia del Partido Popular en la Provincia de Valencia.

En las elecciones autonómicas de mayo de 2023, fue el número 2 de la lista del PP por la provincia de Valencia. Precedido por María José Catalá. Obtuvo el acta como diputado en las Cortes Valencianas. Pero en julio la dejó para ser diputado provincial, líder del PP en la Diputación de Valencia y presidente de la institución provincial. VIcent Mompó recibió los votos de los 13 diputados del PP y los dos de Vox. Natalia Enguix, de Ens Uneix, se votó a sí misma, lo que otorgó la presidencia de la institución a Vicent Mompó.

Se trata de otro político que, como en el caso de Juan Francisco Pérez Llorca, está acostumbrado a negociar y a alcanzar consensos y acuerdos para el mejor desarrollo de la acción política. Ahora, es el elegido por los referentes provinciales del PP valenciano para ser el candidato en el caso de PP y Vox no lleguen a un acuerdo para suceder a Carlos Mazón en la Generalitat Valenciana y se abra un proceso electoral.