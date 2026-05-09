Vicente Mompó (PP): «Lo importante no son las encuestas sino gestionar bien y estar con la gente»

La última encuesta encargada por el PP valenciano apunta que, si ahora hubiera elecciones, la actual mayoría de PP y Vox en las Cortes valencianas se vería reforzada. El sondeo pronostica un resultado de 37 diputados para los populares y 20 para los de Abascal, tal como ha publicado OKDIARIO. Por contra, evidencia también el retroceso de la izquierda, muy lastrada por el PSOE de Pedro Sánchez y Diana Morant, que pierde cuatro escaños. Compromís ni sube ni baja. Ni el efecto del regreso a la política activa de Mónica Oltra mejora sus resultados ni saca partido de la caída de los socialistas. La encuesta no altera al presidente de la Diputación de Valencia y del PP en la misma provincia. Vicente Mompó advierte que: «Las encuestas son importantes, pero más lo es gestionar bien y estar a pie de calle al lado de la gente».

PREGUNTA.- ¿Qué valoración le merece la última encuesta de su partido, el PP, que arrojaba una mayoría amplia con Vox en la Comunidad Valenciana?

RESPUESTA.- Las encuestas, al final, son números. Y es una ayuda que también tenemos a la hora de saber demoscópicamente qué piensan nuestros votantes, nuestros vecinos, las personas a las cuales les debemos todo. A mí no me gusta hacer políticas fijándome demasiado en las encuestas. Yo creo que los políticos que se centran mucho en las encuestas luego toman decisiones pensando en ellas. A mí me gusta más hacer políticas mirando a los ojos de la gente, pensando en los problemas reales y trabajando la calle. Yo creo que la mejor encuesta es esa. Los alcaldes lo tenemos muy claro. Es pisar la calle, hablar con nuestras vecinas y vecinos, que nos trasladen sus inquietudes. Ahí es donde percibes la sensación de lo realmente importante y donde percibes, también, sus problemas reales. A partir de ahí, tener demoscópicamente datos es importante. Pero lo realmente importante es gestionar bien y estar a pie de calle, al lado de nuestra gente.