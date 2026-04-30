Una encuesta del PP valenciano refuerza la actual mayoría por el ascenso de Vox: suman 57 diputados de 99

Una encuesta del PP de la Comunidad Valenciana certifica que los populares, ahora con Juanfran Pérez Llorca al frente, volverán a contar con una sólida mayoría absoluta, siempre y ahora más que nunca, con Vox. El PP logra, según esa encuesta, 37 escaños, a solo 3 de los 40 obtenidos en 2023. Vox es el partido que más sube, siete escaños, hasta los 20. Suman entre ambos 57 diputados, cuatro más que en la actualidad. Juntos, revalidarán la mayoría absoluta actual.

El sondeo, cuya existencia y resultados han sido confirmados a OKDIARIO por fuentes próximas al mismo, certifica también que el PSOE de Diana Morant es el partido que más diputados pierde, cuatro. Baja de 31 ahora a 27. En unos números que evidencian también el rechazo a las políticas de Pedro Sánchez y que dejan a la citada Diana Morant en una situación muy comprometida. Compromís ni mejora ni empeora: se mantiene con idéntica representación que hasta ahora. Es decir, con los 15 diputados actuales. Y ello, a pesar de la pérdida de apoyos del PSOE valenciano.

La encuesta a la que aquí se hace referencia es la misma que este miércoles ha estado sobre la mesa en el encuentro que el líder del PP valenciano y presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido con los tres presidentes provinciales de los populares en Alicante, Castellón y Valencia, que son, también, los de las tres diputaciones. En concreto, Toni Pérez (Alicante), Marta Barrachina (Castellón) y Vicente Mompó (Valencia).

En síntesis, según ese sondeo, 18 meses después de la DANA y de haber efectuado un cambio en la Presidencia de la Generalitat Valenciana y del partido, con la salida de Carlos Mazón y la llegada de Juanfran Pérez Llorca, el PP sigue recuperándose y aproximándose a sus números en mayo de 2023. Obtiene 37 diputados, frente a los 40 que logró en las últimas elecciones autonómicas.

El partido que logra un notable ascenso es Vox. Es el que más crece, porque pasa de los 13 representantes actuales a 20. Es decir, que consigue siete escaños más que en mayo de 2023. Una representación que, de consolidarse en las urnas, llevaría, presumiblemente, a formar un gobierno como los actuales en Extremadura y Aragón por PP y Vox. Los dos partidos, juntos, elevan su mayoría de los 53 representantes actuales en las Cortes Valencianas a 57. Este resultado obliga a PP y a Vox a entenderse. De hecho, la relación entre ambas formaciones en la Comunidad Valenciana es muy fluida.

Juntos, PP y Vox suman el 57,57% del total de los 99 escaños de las Cortes Valencianas, frente al 42,43% de PSOE y Compromís. La encuesta evidencia también que los partidos que salieron de la Cámara autonómica en mayo de 2023, Podemos y Ciudadanos, no vuelven a ella. Y que ninguna otra formación se incorpora a las Cortes.

El mayor descalabro lo sufre el PSOE, ahora liderado por la ministra Diana Morant, que según esa encuesta baja su representación de los 31 diputados actuales a 27. El PSOE valenciano está sumergido en una grave crisis interna, tal como ha venido relatando OKDIARIO. Existe un enfrentamiento entre algunos territorios y la propia dirección del PSPV, tanto en Valencia como en Alicante. Además, han mostrado una nula reivindicación frente al Gobierno de Sánchez.

De hecho, el PSOE sufre, también, el desgaste de las políticas del propio Sánchez al frente del Gobierno, sin que el socialismo valenciano haya sabido marcar perfil propio ni mostrarse reivindicativo ante los problemas que padece el territorio, como la infrafinanciación y el abandono por parte del Gobierno del citado Pedro Sánchez.

Finalmente, la coalición nacionalista Compromís, por su parte, mantiene los 15 diputados actuales. Compromís no empeora, pero tampoco saca partido de la crisis que sufren los socialistas.