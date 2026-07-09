Pérez Llorca gana enteros para ser candidato a la Generalitat tras destacar Tellado su «trabajo bien hecho»

El actual presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, gana enteros para ser el candidato del PP a la reelección tras destacar este jueves el secretario general del PP de Feijóo, Miguel Tellado, que «su trabajo bien hecho» ante la plana mayor del partido en la Comunidad Valenciana, que se ha congregado en torno a ambos dirigentes en el transcurso de un desayuno informativo celebrado en Valencia.

Al acto han asistido, entre otros, los tres presidentes provinciales de Castellón, Valencia y Alicante, las alcaldesas de Valencia y Castellón, el alcalde de Alicante, el Consell en su práctica totalidad, diputados y cargos electos en las diferentes administraciones, entre otros. Este viernes, coincidirán de nuevo, al menos la mayoría, en el encuentro de verano del PP valenciano, que tendrá lugar en Elche (Alicante), ya en clave interna.

En el PP, los tiempos son los tiempos, y la designación de los candidatos a las elecciones autonómicas del próximo año se realizará en un acto en septiembre. Del mismo modo que en apenas unos días, en Santiago, quedarán designados los candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia, designaciones que en el caso de Castellón, Valencia y Alicante recaerán, respectivamente, en Begoña Carrasco, María José Catalá y Luis Barcala.

Este último, Luis Barcala, ha sido el único al que el propio Miguel Tellado ha ratificado directamente como candidato, avanzando que liderará la lista del PP de Alicante. Lo hizo el pasado mes de junio, con motivo de una visita a las fiestas de Hogueras que en aquellos días se celebraban en Alicante.

Miguel Tellado ha sido quien ha presentado este jueves a Pérez Llorca en el desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea, organizado por Nueva Economía Fórum. En el transcurso de esa presentación, Tellado ha elogiado a Juanfran Pérez Llorca, de quien ha destacado que se trata de un dirigente «curtido en la gran cantera municipalista del Partido Popular».

Pérez Llorca, según ha destacado también Miguel Tellado, «ha venido aprendido de casa al cargo». Tellado ha recordado que el actual presidente de la Generalitat se forjó como político en la gestión municipal; «pasó 10 años al frente de la alcaldía de Finestrat, una localidad donde el año 2023 le votaron más del 73% de los ciudadanos». También ha subrayado que en ese ayuntamiento, Pérez Llorca obtuvo 11 de 13 concejales. «Cuando un político tiene estos resultados, no es por casualidad. Es porque hay un trabajo bien hecho que avala su candidatura».

Además, Miguel Tellado ha puesto en valor el trabajo «callado, riguroso y eficaz» de Pérez Llorca en los siete meses que lleva al frente de la Generalitat Valenciana. Y, especialmente, que en este breve espacio de tiempo «ha logrado lo que Sánchez no ha conseguido en cuatro años: aprobar unos presupuestos».

En otra parte de su discurso, y sin mencionarlo directamente, Miguel Tellado ha dejado claro que Juanfran Pérez Llorca ha cumplido con el encargo que se le realizó cuando en unas circunstancias «nada fáciles» relevó a Carlos Mazón. Porque, según ha expresado el secretario general del PP de Feijóo, en ese tiempo, Pérez Llorca ha logrado «consolidar y apuntalar la estabilidad que tan bien le viene a esta tierra». Y también, gobernar «para todos» y «apuntalar la tarea de la reconstrucción» tras la trágica DANA del 29 de octubre de 2024.

Hay que recordar que, tal como publicó OKDIARIO el 2 de diciembre de 2025, Tellado auguró que Pérez Llorca sería «el presidente de la reconstrucción» y que ejercería como «el presidente de todos los valencianos». Por tanto, todos los encargos de entonces se han cumplido.

Este jueves, en el turno de preguntas directamente dirigidas al protagonista del desayuno, Pérez Llorca, muchas han sido en torno a su eventual designación como candidato. El presidente de la Generalitat Valenciana ha recordado al respecto que el PP le encomendó una misión, que fue una decisión difícil, que no pidió ni pide nada a cambio y que vive la situación con absoluta tranquilidad.

De paso, ha lanzado una crítica a la candidata de Sánchez para presidir la Generalitat, la socialista Diana Morant, que sigue como ministra en el Gobierno, pese a ser ya oficialmente la aspirante del PSOE: «A diferencia de otros, yo lo hago en exclusividad, sin que nada me distraiga».