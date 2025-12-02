Tellado define a Pérez Llorca como el presidente de la reconstrucción: «Va a estar a la altura»

Miguel Tellado, secretario general del PP de Alberto Núñez Feijóo, ha definido este martes al nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, como el presidente, también, de la reconstrucción tras la DANA. Tellado ha afirmado que Pérez Llorca «no va a fallar». Y que, por el contrario sí «va a estar a la altura». Tellado ha presenciado la toma de posesión de Pérez Llorca desde la tribuna de invitados de las Cortes Valencianas.

Lo que Miguel Tellado ha hecho este martes desde la tribuna de las Cortes Valencianas es mostrar abiertamente que el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, cuenta con el apoyo expreso de la dirección de Génova. Y con el respaldo de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado. Un aval de gran valor para quien comienza una etapa de Gobierno, como es el caso de Pérez Llorca.

En esa tribuna de invitados le han acompañado los diputados valencianos Alberto de Rosa y Belén Hoyo, entre otros. Ya que ha asistido al acto de este martes en las Cortes Valencianas una nutrida representación de diputados y diputadas del PP valenciano en la Cámara Baja, la alicantina Macarena Montesinos, así como la sanjuanera Julia Parra y el cojense Joaquín Melgarejo.

Además, el acto también ha congregado a los presidentes de las diputaciones de Alicante y Valencia, Toni Pérez y Vicent Mompó. Y a la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina. Así como a diversos alcaldes de la Comunidad Valenciana. Pero, sobre todo, de la provincia de Alicante.

En ese contexto, Miguel Tellado ha asegurado que «el Partido Popular de España está tremendamente satisfecho y orgulloso». Y se ha mostrado también totalmente convencido de que Juan Francisco Pérez Llorca será «un gran presidente». Tellado ha recordado que Pérez Llorca es el presidente «de todos los valencianos» y ha sostenido que «ejercerá como tal».

Miguel Tellado ha deseado muchísima suerte a Juan Francisco Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. También ha augurado que el hasta ahora alcalde de la localidad alicantina de Finestrat va a ser «un magnífico presidente» de la Autonomía. Y le ha transmitido que cuenta con el apoyo de la dirección nacional del Partido Popular en esta nueva etapa que ha arrancado este mismo martes.