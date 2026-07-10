Exhibición de músculo del PP de Toni Pérez: 1.300 personas en un acto que coincide con el España-Bélgica

El PP Provincia de Alicante, que preside Toni Pérez, ha mostrado este viernes un extraordinario poder de convocatoria. Ha reunido a 1.300 personas en su encuentro de verano en Torre Vaillo, en Elche. Todos militantes, simpatizantes y cargos. El llenazo se ha producido en un acto que ha coincidido con el partido de cuartos de final del Campeonato del Mundo de fútbol entre las selecciones de España y Bélgica. De facto, el fútbol no ha podido con la ilusión de los populares, que han demostrado estar listos para iniciar el proceso electoral que desembocará en mayo de 2027 en las elecciones municipales y autonómicas.

La demostración de músculo también ha ido dirigida al PSOE de Pedro Sánchez: el mensaje es claro. El PP de la provincia de Alicante no va a escatimar ni un esfuerzo para revalidar la victoria electoral en la Comunidad Valenciana y llevar a Feijóo a La Moncloa.

En los minutos previos al encuentro de fútbol han intervenido los tres oradores en el acto de Elche: Juanfran Pérez Llorca, Toni Pérez y el presidente del PP ilicitano, Pablo Ruz. Cuando el árbitro ha dado por iniciado el partido del Mundial, la pantalla gigante instalada en el lugar del evento se ha convertido en foco de atención de una multitudinaria quedada de cargos y militantes populares para animar a la selección.

El éxito de la convocatoria ha sido tal que casi ha igualado el del PP Provincia de Valencia, celebrado recientemente en Sueca, con participación del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Entonces, se congregaron 1.300 personas de toda la Comunidad Valenciana, pero mayoritariamente de la provincia de Valencia. Este viernes, se han reunido a los pies de la Torre de Viallo (siglo XVI) en Elche 1.300 militantes, simpatizantes y cargos del PP en la provincia de Alicante.

Pablo Ruz, alcalde de Elche, que ha abierto el acto, se ha referido directamente en su alocución al llenazo en el acto: «Somos 1.300 aquí. Y no somos más porque no cabemos». También ha agradecido «el esfuerzo» de quienes han llegado a Elche desde todas y cada una de las comarcas de la provincia de Alicante.

Por su parte, Toni Pérez ha hecho alusión directa al España-Bélgica: «Somos 1.300 personas con la E de esperanza. Pero también, con E de España, ¡vamos!», en un claro guiño a la selección de Luis de la Fuente. El presidente del PP Provincia de Alicante ha advertido que «a la política se llega para ganar y gobernar. Y se gobierna para transformar la sociedad. Tengamos ese concepto de servidores públicos muy claro».

Finalmente, Toni Pérez ha recordado que en mayo de 2027 habrá elecciones y ha explicado que es muy posible que antes haya unas elecciones generales. De hecho, en círculos políticos valencianos se prevén para marzo. Ante ello, ha pedido que «estemos a lo nuestro, a la faena». Para concluir, en una clara referencia al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Toni Pérez ha expresado que «cuando se acaba el talante donde nunca hubo talento, todo lo que queda es cuento».

Pasadas las 20:32 horas, ha iniciado su intervención Juanfran Pérez Llorca, en una alocución muy especial porque sus padres se habían desplazado desde Finestrat para apoyar a su hijo, al igual que los del presidente del PP de Elche, Pablo Ruz. Pérez Llorca ha pedido a los 1.300 asistentes que «durante 90 minutos vamos a ser la gran marea roja para animar a la selección».

El también presidente de la Generalitat, ha puesto en valor también el músculo del PP de la provincia de Alicante. Pérez Llorca ha destacado que en la presente legislatura, «una de las primeras cosas que hicimos fue bajar impuestos». Y ha añadido que «hemos demostrado que bajando impuestos se puede recaudar más» y que ello ha permitido que los presupuestos de este 2026, que las Cortes aprobarán el próximo día 22 de este mes de julio, sean los presupuestos más altos de la historia de la Comunidad Valenciana.

También ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez los 4.000 millones de euros que adeuda a la Generalitat por la dependencia y los 1.000 que también debe por los desplazados de la sanidad. Según ha manifestado, los 142.000 millones de euros que el Estado recaudó en 2025 sirven «para los ábalos, para las leyres, para la corrupción, pero no para la Comunidad Valenciana».

Frente a ello, Pérez Llorca ha anunciado la ampliación del Hospital General Universitario de Torrevieja, para concluir que: «No se trata de recaudar más. Se trata de gestionar bien. Y no de estar sangrando constantemente a los valencianos y valencianas».

Pérez Llorca ha advertido que «quedan muchos problemas por resolver», pero ha explicado que el Gobierno valenciano del PP ha bajado las listas de espera en sanidad y en dependencia. Y que tiene 6.000 viviendas en marcha en la Comunidad Valenciana, frente a las 0 del Ejecutivo de Ximo Puig en ocho años.

Finalmente, ha advertido que «en cualquier momento puede haber elecciones generales. Y ahí, tenemos que estar preparados, porque nos jugamos mucho. Porque hemos sufrido a Pedro Sánchez. Por eso, necesito que estemos activados para que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente de España».