Feijóo recibirá un baño de masas en el acto más potente del PP valenciano desde la DANA

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, recibirá un multitudinario baño de masas en el acto más potente del PP valenciano y del conjunto de todos los partidos políticos que conforman el arco parlamentario en la Comunidad Valenciana desde la DANA. Más de 1.000 afiliados y simpatizantes, como publicó OKDIARIO hace una semana, se darán cita este sábado, 20 de junio, en la localidad de Sueca (Valencia), en una cita impulsada por Vicente Mompó, el presidente del PP Provincia de Valencia. También tiene prevista su asistencia el líder del PP en la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, así como diversos responsables y parlamentarios populares de toda la Comunidad Valenciana.

La presencia de Alberto Núñez Feijóo supone un reconocimiento al PP valenciano y, muy especialmente, al PP de Vicente Mompó. El de la provincia de Valencia, que ha incrementado su militancia en 1.400 miembros más desde la DANA.

OKDIARIO ya adelantó, también hace una semana, que Vicente Mompó había despertado la admiración en el seno del PP tras poner en marcha el citado acto. «¿Qué político valenciano es capaz de reunir a tanta gente?», se preguntaban ya entonces en círculos políticos, como también publicó este diario.

El acto del próximo sábado del PP Provincia de Valencia tiene su antecedente en el impulsado también por Vicente Mompó hace un año (31 de mayo de 2025) en Náquera, donde Mazón y Mompó congregaron a más de 700 personas. Aquella cita, como la de este sábado en Sueca, estaba concebida como una junta directiva y comité ejecutivo provincial, al que siguió un acto. El mismo formato que tendrá ahora y al que este año acudirá Feijóo.

El perfil de Vicente Mompó (Gavarda, 1981) es el de un político transversal, capaz de llegar a acuerdos con formaciones de distinto espectro político. Prueba de ello es que se trata del único líder del PP valenciano que no pactó con Vox, sino con La Vall Ens Uneix (El Valle Nos Une). Un partido creado por el ex presidente de la Diputación de Valencia por el PSOE y actual alcalde de Onteniente (Valencia), Jorge Rodríguez.

Su compromiso con ese acuerdo y su lealtad a los pactos es tal que esta misma semana no dudó en ser el primero en defender a su vicepresidenta en la Diputación de Valencia, Natalia Enguix, de La Vall Ens Uneix, frente a la izquierda.

El perfil de Vicente Mompó, que además es alcalde del pequeño municipio que le vio nacer y presidente de la Diputación de Valencia, ya era muy del agrado de Génova desde poco después de la DANA, donde, tras convertirse en el principal apoyo del ex presidente Carlos Mazón en los momentos más difíciles tras la tragedia, comenzó a atraer las miradas. Ahora, Vicente Mompó recibirá el respaldo del propio Alberto Núñez Feijóo, que acudirá en persona.

Inicialmente, y salvo cambios de última hora, el acto está concebido, como se ha dicho, como una junta directiva y comité ejecutivo provincial. Una reunión de militantes de las que gusta a Mompó porque en ellas se hace partido y se captan ideas procedentes de los ciudadanos para mejorar e impulsar más al PP. Con esa intención, además, habrá un espacio para los jóvenes de Nuevas Generaciones (NNGG). El objetivo es que esos jóvenes también tengan un papel protagonista en el cónclave popular de Sueca (Valencia).