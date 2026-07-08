El PP valenciano celebra su ‘Encuentro de verano’ la noche del España-Bélgica del Mundial de fútbol

El PP valenciano se convertirá este viernes en una de las muy escasas formaciones en toda España, ya sea política o de otro ámbito, que celebrará un acto coincidiendo con el partido de cuartos de final del Mundial de fútbol que disputarán las selecciones de España y Bélgica.

Se trata del Encuentro de verano, al que están convocados cargos, militantes y simpatizantes de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. Tendrá lugar en Elche (Alicante). Participarán en el mismo el presidente de los populares valencianos, Juanfran Pérez Llorca, el presidente del PP Provincia de Alicante, Toni Pérez, y también Pablo Ruz, presidente del PP de Elche. El acto había sido programado con mucha antelación, por lo que hay cientos de tickets vendidos.

Pero España ha sido primera de su grupo de clasificación del Mundial de fútbol. Esa circunstancia la ha llevado a una parte del cuadro que, tras dos eliminatorias, desemboca en unos cuartos de final, que coinciden en día y hora con el acto del PP. Por ello, finalmente, las intervenciones de los oradores se han adelantado 60 minutos, a las 20:00, y se instalarán pantallas para seguir el partido mientras los asistentes cenan.

El encuentro de verano del PP valenciano es un acto importante a nivel interno. Porque se hace balance del periodo septiembre-julio y se anticipan los trazos gruesos de lo que vendrá tras el descanso estival. Pero, a la hora de agendar el evento orgánico, nadie cayó en la cuenta de que la fecha prevista podía coincidir con la de un hipotético, entonces, partido de España si accedía a cuartos de final del Mundial de fútbol, el mayor acontecimiento deportivo del planeta con los Juegos Olímpicos, que mueve miles de millones de personas y bate continuos récords de seguimiento a través de las televisiones.

De modo que el partido España-Bélgica y la cena de verano del PP valenciano en Elche han acabado por solaparse. El PP no contempla cambiar la fecha a última hora porque incluye una cena y hay cientos de tickets vendidos. De modo que la organización ha buscado otra opción: la de colocar pantallas en la sala desde las que seguir el España-Bélgica.

No era ese el único problema. Porque, si la cena estaba convocada a las 21:00 y el partido comenzaba a la misma hora, apenas quedaba la opción de los 15 minutos del descanso para concentrar en ellos todas las alocuciones. Por lo que, finalmente, se ha optado por adelantar la convocatoria 60 minutos, a las 20:00 horas, para que los discursos no se solapen con el inicio del España-Bélgica.

Una vez esos discursos concluyan, los asistentes cenarán mientras ven el partido en las pantallas instaladas para la ocasión. Por tanto, lo que iba a ser la gran cita para despedir el curso político se ha tenido que transformar en algo más: una concentración o quedada de cargos y militantes del PP valenciano para animar a la selección española de fútbol desde la distancia para que alcance las semifinales del Mundial.