Linkin Park vuelve a Madrid con su esperada gira “From Zero”

La cuenta atrás ya ha comenzado para uno de los conciertos más esperados de 2026. Linkin Park From Zero World Tour aterrizará en el “Auditorio Miguel Ríos” de Rivas-Vaciamadrid los próximos 23 y 24 de junio con dos actuaciones que marcarán el regreso de la banda a España nueve años después de su última visita. La enorme expectación generada por el anuncio llevó incluso a añadir una segunda fecha tras agotarse en pocos minutos las entradas para el primer concierto, confirmando que el vínculo entre el grupo y el público español sigue tan vivo como siempre.

Un regreso histórico a los escenarios españoles

La llegada de Linkin Park From Zero World Tour a Madrid tiene un fuerte componente emocional. La última actuación del grupo en España tuvo lugar en 2017, apenas unas semanas antes del fallecimiento de Chester Bennington, una pérdida que marcó profundamente a millones de seguidores y llevó a la banda a interrumpir su actividad durante varios años.

Ahora, el grupo inicia una nueva etapa con una formación renovada y un enfoque que mantiene intacta la esencia de su sonido. Mike Shinoda continúa al frente del proyecto acompañado por Emily Armstrong, cuya incorporación ha despertado una enorme curiosidad entre los seguidores. El objetivo no ha sido sustituir el legado de Bennington, sino abrir un nuevo capítulo respetando la historia de la banda.

“From Zero”, el comienzo de una nueva etapa

El álbum “From Zero”, publicado en noviembre de 2024, sirve como eje central del espectáculo. El trabajo marca el regreso discográfico del grupo tras varios años de silencio creativo y combina la intensidad del rock alternativo con elementos electrónicos, rap y melodías que siempre han caracterizado a Linkin Park.

Durante los conciertos del “Auditorio Miguel Ríos”, el público podrá escuchar varias de las nuevas composiciones junto a algunos de los mayores éxitos de la banda. La organización ya ha adelantado que Linkin Park From Zero World Tour recorrerá distintas etapas de su trayectoria, desde los himnos que marcaron el inicio de los años 2000 hasta las canciones más recientes.

Un espectáculo pensado para grandes recintos

Uno de los aspectos más destacados de Linkin Park From Zero World Tour será su ambiciosa producción técnica. La banda ha diseñado un espectáculo concebido específicamente para grandes espacios al aire libre, con una puesta en escena que combina iluminación sincronizada, pantallas gigantes, efectos visuales y un sonido diseñado para potenciar la energía característica de sus directos.

El “Auditorio Miguel Ríos” será el escenario perfecto para acoger una producción de estas dimensiones. El recinto, uno de los espacios musicales más importantes del área metropolitana de Madrid, permitirá recibir a decenas de miles de asistentes durante las dos noches de concierto.

Además, las actuaciones contarán con la participación de Clipse y Phantogram como artistas invitados, completando una programación especialmente atractiva para los seguidores del rock alternativo y la música contemporánea.

Madrid, única parada española de la gira

Otro de los motivos que explican la enorme demanda de entradas es que Linkin Park From Zero World Tour solo hará una parada en España. Madrid será la única ciudad del país incluida dentro del recorrido europeo de la banda, circunstancia que atraerá a miles de seguidores procedentes de diferentes comunidades autónomas e incluso de otros países.

La rápida venta de entradas para la primera fecha obligó a anunciar un segundo concierto apenas unos días después, una decisión que confirma el extraordinario interés generado por el regreso del grupo. En apenas unos minutos se vendieron más de 30.000 localidades para la primera actuación, consolidando este regreso como uno de los fenómenos musicales del año.

Una cita imprescindible para los amantes del rock

Pocas bandas han conseguido dejar una huella tan profunda en la música contemporánea como Linkin Park. Más de dos décadas después de revolucionar el panorama internacional con “Hybrid Theory”, el grupo continúa despertando el mismo entusiasmo entre quienes crecieron con sus canciones y entre una nueva generación que ha descubierto su catálogo a través de las plataformas digitales.

Los conciertos del 23 y 24 de junio en el “Auditorio Miguel Ríos” prometen convertirse en dos de las grandes noches musicales de 2026. Linkin Park From Zero World Tour llega a Madrid como símbolo de un nuevo comienzo para la banda, pero también como una oportunidad para reencontrarse con un repertorio que ha marcado la historia reciente del rock. Todo apunta a que el regreso de Linkin Park será mucho más que un concierto: será uno de los acontecimientos musicales del año.

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