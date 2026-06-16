Alizzz y Rita Payés protagonizan el gran fin de semana musical de Matadero

Madrid volverá a celebrar la llegada del verano con una de las citas musicales más esperadas de su calendario cultural. Del 19 al 21 de junio, “Matadero Madrid” acogerá una nueva edición del festival conmemorativo del Día Europeo de la Música, un encuentro que reunirá a algunos de los nombres más interesantes de la escena española contemporánea. Artistas como Alizzz, Rita Payés, María Arnal, pablopablo, Depresión Sonora, Ángeles Toledano, Gazzi o Akazie compartirán cartel en un programa que combina pop, flamenco, electrónica, jazz e indie con un claro compromiso por la creación actual.

Alizzz y Rita Payés, dos de los grandes reclamos

Entre todos los nombres del cartel, dos destacan especialmente por el momento creativo que atraviesan. Alizzz llegará al Día Europeo de la Música como uno de los músicos y productores más influyentes del pop español de la última década. Tras consolidar una carrera en la que ha trabajado junto a algunos de los artistas más relevantes del panorama nacional, el catalán presentará un repertorio que mezcla pop alternativo, electrónica y una cuidada producción sonora.

La otra gran protagonista será Rita Payés, que actuará junto a Lucía Fumero. La trombonista, cantante y compositora catalana se ha convertido en una de las voces más personales del jazz europeo gracias a un estilo que transita con naturalidad entre el jazz, la bossa nova, la canción de autor y las músicas mediterráneas. Su presencia aporta al Día Europeo de la Música un registro muy distinto al del resto del cartel y amplía todavía más la diversidad estilística del festival.

Una panorámica de la música española actual

El cartel del Día Europeo de la Música no se limita a reunir artistas conocidos. Su principal objetivo es ofrecer una visión amplia del excelente momento creativo que vive la escena española. Junto a Alizzz y Rita Payés actuarán también María Arnal, que presentará su proyecto en solitario “AMA”; pablopablo, una de las revelaciones del nuevo pop nacional; Depresión Sonora, referente del post-punk contemporáneo; Ángeles Toledano, una de las voces más destacadas del flamenco actual; además de las propuestas electrónicas de Gazzi y Akazie.

Esa convivencia entre géneros constituye una de las principales fortalezas del festival. En apenas dos jornadas de conciertos nocturnos, el público podrá recorrer propuestas muy distintas entre sí sin salir del mismo recinto. El resultado es un programa que evita etiquetas cerradas y apuesta por la calidad artística como principal criterio de selección.

Música también para las familias

El Día Europeo de la Música reservará además un espacio específico para el público familiar. Durante las mañanas del 20 y 21 de junio, la Plaza de Columnas de la Central de Diseño acogerá conciertos especialmente pensados para niños y familias.

“La Fantástica Banda” ofrecerá un repertorio participativo dirigido a los más pequeños, mientras que “Le Parody” presentará una propuesta donde la experimentación musical también encuentra espacio dentro de los espectáculos familiares. Con esta programación, “Matadero Madrid” amplía el alcance del festival y convierte el Día Europeo de la Música en una celebración abierta a públicos de todas las edades.

Un festival con identidad propia

A diferencia de otros eventos musicales multitudinarios, el Día Europeo de la Música apuesta por un formato más cercano, donde el protagonismo recae sobre los artistas y sobre la experiencia compartida del directo. Desde su creación, el festival ha buscado convertirse en un escaparate de la música contemporánea española y en un espacio donde conviven propuestas emergentes y nombres plenamente consolidados.

La edición de 2026 mantiene esa filosofía. El comisariado vuelve a recaer en el promotor musical Nacho Ruiz y la identidad visual ha sido desarrollada por el estudio Oficina Cerrada, que ha construido una imagen inspirada en los colores de Madrid y en la relación entre sonido, movimiento y naturaleza. Las entradas para los conciertos tienen un precio de cinco euros, una cifra que refuerza el carácter accesible del evento.

Madrid recibe el verano con música

La celebración del Día Europeo de la Música coincide cada año con el solsticio de verano, una fecha simbólica que numerosas ciudades europeas aprovechan para sacar la música a la calle. Madrid mantiene esa tradición a través de “Matadero Madrid”, convertido ya en uno de los grandes escenarios culturales de la capital.

Durante tres días, la Plaza Matadero volverá a llenarse de conciertos, público y nuevas propuestas musicales. El cartel de 2026 confirma el excelente momento creativo que atraviesa la escena española y demuestra que es posible reunir en un mismo festival artistas tan diferentes como Alizzz, Rita Payés, María Arnal o Depresión Sonora sin perder coherencia.

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