Así es la casa de Edurne y David de Gea en Majadahonda: un chalet con piscina, jardín y una sorprendente colección de Funkos

La cantante Edurne y el futbolista David de Gea han conseguido crear un hogar a su medida en Madrid, un refugio familiar en el que la privacidad, la comodidad y la decoración tienen un papel protagonista. Aunque sus compromisos profesionales les han llevado a vivir durante temporadas fuera de España, la pareja siempre ha mantenido un vínculo especial con la capital, donde cuenta con una espectacular vivienda en Majadahonda. Un chalet rodeado de naturaleza, con piscina y amplios espacios exteriores, que refleja algunos de los gustos personales de sus propietarios. Entre sus rincones más llamativos destacan una cocina que se ha convertido en el corazón de la casa, un salón luminoso y una estancia muy especial para Edurne: la habitación donde guarda su extensa colección de figuras Funko Pop.

Un chalet en Majadahonda, una de las zonas residenciales más cotizadas

La vivienda de Edurne y David de Gea se encuentra en Majadahonda, una localidad situada al noroeste de Madrid, a unos 16 kilómetros de la capital. Se trata de uno de los municipios residenciales más demandados del área metropolitana, especialmente entre familias que buscan tranquilidad, viviendas espaciosas y zonas verdes sin alejarse demasiado de la ciudad.

Majadahonda cuenta con una amplia oferta de servicios, centros educativos, instalaciones deportivas y espacios comerciales. Además, su conexión con Madrid por carretera y transporte público permite mantener una vida profesional y social vinculada a la capital sin renunciar a un entorno más residencial.

El chalet dispone de un amplio espacio exterior en el que destacan el jardín, la piscina y un porche rodeado de vegetación. Un entorno pensado para disfrutar del buen tiempo y compartir momentos en familia. Los grandes ventanales de la vivienda también favorecen la entrada de luz natural y conectan visualmente las estancias interiores con el jardín.

La cocina y el salón, los grandes protagonistas de la vivienda

Aunque la pareja suele mantener bastante discreción sobre su intimidad, Edurne ha compartido algunos detalles de su casa a través de sus redes sociales. Uno de los espacios que más protagonismo tiene es la cocina, una estancia que la propia cantante ha definido como su refugio después de las jornadas más intensas.

El salón también destaca por su luminosidad y por una decoración que apuesta por los tonos naturales. La madera clara aporta calidez al espacio, mientras que los grandes ventanales permiten aprovechar la luz exterior. Uno de los elementos decorativos más llamativos es un papel pintado inspirado en un bosque, que introduce un toque diferente sin recargar el ambiente.

La colección de Funko Pop de Edurne: su rincón más especial

Si hay algo que demuestra que la casa también refleja los gustos más personales de sus propietarios, es la impresionante colección de Funko Pop de Edurne. La cantante ha enseñado en varias ocasiones esta afición, que comenzó casi por casualidad después de recibir como regalo una figura de Rapunzel.

«Yo empecé por los normales. El primero fue Rapunzel, que me lo regaló un amigo, y desde entonces no he podido parar de comprar», explicó en sus redes sociales. Lo que comenzó como una pequeña colección terminó convirtiéndose en una auténtica pasión.

Entre sus figuras hay personajes de películas y series, además de recuerdos de algunos de sus grupos musicales favoritos. En sus estanterías se pueden encontrar los cinco integrantes de Backstreet Boys, personajes de La Sirenita, Jumanji y Forrest Gump, entre otros.

Sin embargo, algunas piezas tienen un significado especial. Es el caso de los personajes de Juego de Tronos, especialmente Tyrion y Hodor con la puerta, una de las figuras que más ilusión le hizo conseguir. También cuenta con un Funko de David de Gea, una versión en miniatura del propio futbolista.

La artista llegó a reconocer en una publicación de 2020 que había intentado limitar sus compras a dos figuras al mes, aunque terminó admitiendo que era prácticamente imposible mantener ese propósito.

¿Cuánto cuesta vivir en Majadahonda?

Aunque no se ha publicado el precio de compra de la vivienda de Edurne y David de Gea ni existen datos suficientes para calcular su valor exacto, Majadahonda permite hacerse una idea del nivel inmobiliario de la zona.

Según los datos de idealista correspondientes a octubre de 2026, el precio medio de la vivienda en venta en el municipio alcanza los 4.864 euros por metro cuadrado, con un incremento interanual del 10,8%. En zonas como Golf-El Carralero, el precio medio asciende a 5.644 euros por metro cuadrado.

En el mercado de chalets independientes también se encuentran propiedades de varios millones de euros. Por ejemplo, entre los anuncios publicados en Idealista aparecen viviendas de 580 metros cuadrados por 2,75 millones de euros y otras propiedades de gran tamaño en el entorno de Monte del Pilar.

Su próximo gran proyecto inmobiliario: La Finca

A esta vivienda de Majadahonda se suma otro importante proyecto que la pareja tiene entre manos. Según publicó Vanitatis el 29 de abril de 2026, David de Gea adquirió a principios de 2022 una parcela de más de 10.000 metros cuadrados en La Finca, la exclusiva urbanización situada en Pozuelo de Alarcón.

Para construir su futuro hogar han confiado en el estudio de arquitectura A-Cero, fundado por Joaquín Torres y Rafa Llamazares. El proyecto, de líneas contemporáneas y grandes superficies acristaladas, podría superar los 20 millones de euros, según la estimación de un experto en el mercado inmobiliario de lujo consultado por el citado medio.