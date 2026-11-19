Pablo Hernández de Cos ha conseguido los apoyos necesarios para convertirse en el próximo presidente del Banco Central Europeo (BCE), según adelanta Expansión. El exgobernador del Banco de España ha logrado reunir el respaldo de al menos 16 de los 21 países de la eurozona, que representan más del 65% de su población, el umbral exigido para su elección.

El acuerdo político deja prácticamente despejado el camino para que el economista español suceda a Christine Lagarde, cuya salida de la institución está prevista para el 7 de febrero de 2027, aunque todavía queda pendiente la formalización del nombramiento.

El respaldo de Alemania, Francia e Italia ha resultado determinante para cerrar las negociaciones. El acuerdo contempla que Alemania ocupe el puesto de economista jefe del BCE, para el que ha propuesto a Markus Brunnermeier, mientras que Francia asumiría la responsabilidad de Operaciones de Mercado. Este reparto ha permitido desbloquear la candidatura de Hernández de Cos frente a la del neerlandés Klaas Knot.

El respaldo despeja el camino

El Eurogrupo ha ampliado hasta el viernes 20 de noviembre, a las 17.00 horas, el plazo para presentar las candidaturas a los otros dos puestos de la cúpula del organismo, un retraso que, según fuentes conocedoras del proceso no pone en riesgo el acuerdo alcanzado.

La llegada de Hernández de Cos supondría un hito para España, que ocuparía por primera vez la presidencia del BCE desde la creación de la moneda única. Gobernador del Banco de España entre 2018 y 2024 y actual director general del Banco de Pagos Internacionales, el economista asumiría el liderazgo de la política monetaria de la eurozona en un contexto de renovadas presiones inflacionistas y desafíos para el crecimiento europeo.

La designación formal deberá completarse mediante el procedimiento institucional de la Unión Europea, mientras que su incorporación al cargo está prevista para febrero de 2027.