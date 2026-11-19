La publicidad digital y las experiencias presenciales se han convertido en los principales motores de la industria española del entretenimiento y los medios de comunicación, que mantendrá una evolución positiva durante los próximos años, aunque a un ritmo más moderado que en el pasado. Así lo recoge la nueva edición del informe ‘Entertainment and Media Outlook 2026-2030 España’, elaborado por PwC, es desde hace dos décadas una referencia anual para el sector.

La industria española del entretenimiento y los medios alcanzará una facturación de 48.173 millones de euros en 2030, un 12% más que los 43.012 millones que ingresó el sector en 2025. Esta evolución supone 5.161 millones de euros adicionales y un crecimiento anual compuesto del 2,3%, más moderado que el avance del 4% registrado en 2025.

Daniel Martínez, socio responsable de Telecomunicaciones, Entretenimiento y Medios de PwC España, señala que “el crecimiento del sector ya no dependerá solo de ampliar audiencias, sino de comprenderlas mejor y ofrecerles contenidos y experiencias relevantes en cada momento. La inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para convertir los datos en mejores recomendaciones, campañas más eficaces y nuevas vías de monetización. Pero, a medida que estas herramientas se generalicen, la verdadera diferenciación estará en aquello que no se puede automatizar: el criterio, la creatividad y la capacidad de generar una conexión auténtica con las personas”.

Crecimiento sostenido de la industria global de E&M

A nivel global, la industria de E&M creció un 5,3% en 2025 y alcanzó unos ingresos de 3,5 billones de dólares. PwC prevé que el mercado avance a un ritmo medio anual del 3,4% hasta 2030, cuando alcanzará los 4,2 billones de dólares. Esto supondrá alrededor de 600.000 millones de dólares de ingresos anuales adicionales respecto a 2025, generados principalmente por la expansión de los ecosistemas digitales. La conectividad conservará el liderazgo por volumen, mientras la publicidad ampliará su peso y el gasto de los consumidores evolucionará de forma más moderada. Al mismo tiempo, la demanda de experiencias presenciales, inmersivas y colectivas seguirá ganando valor.

La publicidad en Internet, motor del crecimiento

En España, los ingresos de la publicidad en Internet alcanzaron los 5.590 millones de euros en 2025 y crecerán a un ritmo medio anual del 5,4% hasta situarse en 7.262 millones en 2030. El vídeo será la categoría de mayor expansión, con un avance anual del 8,4%, mientras la búsqueda de pago crecerá un 4,8%, el resto de formatos display, un 4,5% y los anuncios clasificados, un 1%. Este avance responderá al trasvase de la atención de los consumidores y de la inversión publicitaria hacia los canales digitales, así como a una medición más precisa y al uso de datos e inteligencia artificial para mejorar la segmentación y personalización de las campañas.

El streaming gana terreno a la televisión tradicional

El vídeo OTT generó 3.588 millones de euros en España en 2025 y alcanzará unos 4.629 millones en 2030, con un crecimiento medio anual del 5,2%. El vídeo bajo demanda por suscripción (SVOD) seguirá siendo la principal fuente de ingresos y avanzará un 4,5% anual, mientras el vídeo financiado con publicidad (AVOD) crecerá un 11,6%, impulsado por los modelos híbridos y por la demanda de opciones más asequibles. La madurez del mercado y la fatiga de suscripción favorecerán ofertas más amplias, alianzas de contenidos y una presencia creciente de la publicidad. En este contexto, las plataformas utilizarán la IA, la personalización y los datos propios para mejorar las recomendaciones, segmentar mejor los anuncios y elevar el valor de sus audiencias.

En paralelo, la televisión tradicional reducirá sus ingresos desde los 3.353 millones de euros de 2025 hasta los 2.850 millones en 2030, lo que supone una caída media anual del 3,2%. La publicidad en televisión en abierto registrará el mayor descenso, del 5,5% anual, y las suscripciones retrocederán un 1,2%. Pese a ello, la televisión conservará activos relevantes, como sus marcas, su capacidad de producción y los derechos sobre acontecimientos en directo, y seguirá avanzando hacia paquetes multiplataforma y fórmulas de colaboración con los servicios OTT.

Videojuegos y e-sports entran en una fase de madurez

Los ingresos de los videojuegos y los e-sports en España alcanzaron los 2.573 millones de euros en 2025 y crecerán a un ritmo medio anual del 2,8% hasta situarse en 2.957 millones en 2030. Los juegos sociales y casuales serán el principal motor, con un avance anual del 4,8%, mientras el mercado de consolas disminuirá un 3,6%. La transformación tecnológica gana peso en el desarrollo: el 53% de los estudios españoles utiliza ya herramientas de IA generativa, principalmente en programación, diseño y marketing. Los e-sports pasarán de unos 49 millones de euros en 2025 a cerca de 63 millones en 2030, apoyados en el patrocinio y la publicidad en plataformas de streaming.

La música en directo y el podcast sostienen el crecimiento

El mercado español de música, radio y podcasts alcanzó los 1.811 millones de euros en 2025 y crecerá a un ritmo medio anual del 3,9% hasta 2030. La música en directo, con 718 millones de euros en 2025, avanzará un 5,4% anual; el streaming de música digital crecerá un 5,1%; y la radio se mantendrá prácticamente estable, con un avance del 0,7%. En este último ámbito, los principales grupos incorporan IA generativa para personalizar contenidos, desarrollar analítica predictiva y explorar el uso de voces sintéticas. El podcast, aunque parte de una base menor, será el subsegmento más dinámico: sus ingresos publicitarios aumentarán un 11,1% anual, apoyados en el auge del vídeo, la evolución de la tecnología publicitaria y las posibilidades que ofrece la IA para adaptar los contenidos a audiencias y mercados locales.

Un mercado editorial a dos velocidades

Los ingresos de periódicos, revistas de consumo y libros en España sumaron 2.921 millones de euros en 2025 y crecerán un 1,1% anual hasta aproximadamente 3.082 millones en 2030. Los libros serán el principal soporte de esa evolución: pasarán de 1.673 millones de euros en 2025 a 1.914 millones en 2030, con avances tanto del papel como del formato electrónico. En cambio, los periódicos reducirán sus ingresos un 1,3% anual, hasta 860 millones, y las revistas de consumo también retrocederán un 1,3%, hasta 308 millones. La transformación digital, los datos propios y la diversificación hacia el vídeo, el audio, los eventos y el comercio electrónico serán claves para reforzar la relación directa con lectores y comunidades. La IA se integrará progresivamente en procesos editoriales, traducción, recomendación y segmentación, con la protección de los derechos de autor y la confianza como condiciones esenciales para su adopción.

La taquilla española alcanzará los 522 millones de euros en 2030

El mercado cinematográfico español generó 479 millones de euros en 2025, de los que 455 millones correspondieron a la taquilla. De cara a 2030, los ingresos totales del cine alcanzarán unos 548 millones, con un crecimiento medio anual del 2,7%, mientras la taquilla crecerá un 2,8% hasta 522 millones. La evolución dependerá de la mejora de la experiencia en salas, la diversidad de la oferta y la consolidación de España como destino de producción. Los incentivos fiscales, la inversión en infraestructuras de rodaje y la proyección internacional del cine español respaldarán esta trayectoria.

Las ferias nacionales, motor del mercado B2B

El mercado español de medios y entretenimiento entre empresas (B2B) alcanzó los 2.442 millones de euros en 2025 y crecerá a un ritmo medio anual del 1,1% hasta 2.573 millones en 2030. Los servicios de información empresarial seguirán concentrando la mayor parte de los ingresos, aunque con un avance moderado del 0,7% anual. Las ferias comerciales liderarán el crecimiento, con una tasa del 2,5% hasta alcanzar 648 millones en 2030, apoyadas en la recuperación de la interacción presencial y la mejora de la experiencia. El uso de datos, automatización e IA permitirá medir mejor la participación, personalizar la relación con los asistentes y extender las comunidades profesionales más allá del evento.

La publicidad exterior acelera su digitalización

El mercado español de publicidad exterior alcanzó los 469 millones de euros en 2025. La modalidad digital aportó 195 millones, el 42% del total, y crecerá a un ritmo medio anual del 9,3% hasta alcanzar 303 millones en 2030. La publicidad exterior física, en cambio, disminuirá un 1,7% anual. En conjunto, el segmento avanzará un 3,4%, hasta 555 millones de euros, impulsado por la compra programática, la segmentación avanzada y la integración con las estrategias de retail media y marketing omnicanal. La optimización dinámica mediante IA permitirá adaptar las creatividades en tiempo real y convertir los soportes digitales en puntos de contacto más relevantes para marcas y consumidores.

Las apuestas online duplican sus ingresos en España

El informe incorpora por primera vez las apuestas online como segmento. En España, los ingresos brutos del juego se duplicaron entre 2021 y 2025, hasta alcanzar los 1.832 millones de euros. El casino online fue el principal motor, con 895 millones, seguido de las apuestas, con 684 millones. La evolución hasta 2030 estará marcada por la expansión de los canales digitales y por un marco regulatorio más exigente en protección del consumidor, límites de depósito, supervisión y juego responsable. La IA tendrá aquí un uso especialmente ligado al control: permitirá analizar patrones en tiempo real e identificar posibles fraudes, actividades sospechosas o conductas de riesgo.