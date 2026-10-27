El apagón que sufrió la península ibérica el 28 de abril de 2025 ha cambiado cómo una parte de la población española se relaciona con el dinero. Según la encuesta anual realizada por el Banco de España, el 36% de los españoles mantiene reservas de dinero en efectivo para afrontar imprevistos. Supone cuatro puntos más que el año anterior.

El sondeo realizado por el Banco de España revela que tanto el apagón como la ciberdelincuencia han tenido una huella directa en la ciudadanía. En un año, se han disparado en nueve puntos porcentuales hasta el 71% las personas que piensan que el metálico es una medida de protección frente a «fallos electrónicos y fraudes».

El apoyo al dinero en efectivo sigue añadiendo adeptos en un contexto en el que las tarjetas bancarias, el bizum e incluso las criptomonedas están llamados a cambiar los medios de pago. Frente a este escenario, el 57% de los españoles utiliza el dinero en efectivo en sus operaciones diarias y el 92% rechaza que el metálico desaparezca, cuatro puntos más que en 2025.

En coherencia con estas cifras, es relevante la discreción del dinero físico. El 62% de los españoles valora «la privacidad» del dinero en efectivo. Supone un incremento de 11 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

Los jóvenes, los más digitales

Aunque el dinero en efectivo es de uso mayoritario en la sociedad, las diferencias por edades son significativas. Casi la mitad de los españoles entre 18 y 24 años utiliza el móvil para realizar la mayoría de sus pagos en comercios físicos, mientras que el uso de efectivo cae al 33% y la tarjeta es utilizada por solo el 13%.

Frente al impulso digital de los jóvenes, es relevante el uso del dinero analógico por parte de los más mayores. El 79% de los españoles de más de 65 años realiza la mayoría de sus transacciones con dinero en efectivo. El uso del móvil es testimonial en este grupo de edad: solo el 2% realiza compras por él.