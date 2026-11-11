Todo lo que debes saber sobre Álvaro Valles: edad, de dónde es, cuánto dinero gana y quién es su pareja

Álvaro Valles (Sevilla, 25 de julio de 1997) es el portero del Real Betis que se ha ganado por méritos propios la llamada de Luis de la Fuente para las dos últimas convocatorias de la selección española. El portero de origen sevillano se consolidó en la élite con Las Palmas y desde el año 2025 defiende la portería del equipo de Manuel Pellegrini. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la carrera de Álvaro Valles.

Álvaro Valles se ha consolidado a los 29 años como uno de los mejores porteros del fútbol español y buena prueba de ello es que ha sido convocado por Luis de la Fuente en las dos últimas ventanas de selecciones para la disputa de la Liga de las Naciones. Después de marcharse del Real Betis para probar fortuna en el filial de Las Palmas, el portero sevillano se consolidó en Gran Canaria para regresar a La Cartuja en 2025 y convertirse en un fijo de la portería del equipo verdiblanco.

Cuántos años tiene Álvaro Valles

Álvaro Valles cumplirá 30 años el próximo 25 de julio de 2027.

Dónde nació Álvaro Valles

Álvaro Valles es originario de La Rinconada, un municipio de 40.000 habitantes perteneciente a la provincia de Sevilla.

Cuánto mide Álvaro Valles

Álvaro Valles mide 1,92 metros de altura.

En qué equipos ha jugado Álvaro Valles

Álvaro Valles se formó en las categorías inferiores del Real Betis y tras despuntar en el juvenil, ascendió al Real Betis B. Ante la falta de oportunidades en el primer equipo, se marchó cedido al Club Deportivo Genera de la Tercera andaluza antes de marcharse al filial de Las Palmas.

Sus buenas actuaciones con el segundo equipo canario le valieron para subir al primer equipo y en la temporada 2022-2023 fue clave en el ascenso del equipo de Gran Canaria. En su primer año en Primera División fue una de las revelaciones de la Liga e incluso llegó a ocupar el primer puesto en la clasificación del Trofeo Zamora. En 2025 ficharía por el Real Betis después de pasar un año en blanco en Las Palmas.

La polémica entre Álvaro Valles y Las Palmas

La polémica entre Álvaro Valles y Las Palmas tuvo lugar en verano de 2024, después de que el portero hiciera un año excelso en Primera División. Tras renovar en enero de forma automática hasta 2025 tras la disputa de 20 partidos, primero rechazó una oferta del Olympique de Marsella porque presuntamente había firmado un precontrato por el Real Betis, pero finalmente la oferta no fructificó. Ahí, Las Palmas le ofreció renovar o quedarse sin jugar toda la temporada y el portero eligió lo segundo. En verano de 2025 finalmente se fue al Betis y en la pasada temporada y esta ha sido el portero titular del Real Betis.

Cuánto dinero gana Valles en el Real Betis

Según Capology, Álvaro Valles cobra en el Real Betis alrededor de dos millones de euros brutos por temporada.

La familia de Álvaro Valles: su pareja y cuántos hijos tiene

Álvaro Valles está casado con María Sarabia, creadora de contenido con una gran presencia en las redes sociales bajo el perfil de @mariasaraviac. Tienen tres hijos en común: Alejandro, Antonella y Alma.