Palma 2031, Mediterráneo en movimiento

Palma es candidata a Capital Europea de la Cultura en 2031 y lo hace con un concepto de programa que define toda una visión de futuro: Mediterráneo in Motion. Este lema encarna la voluntad de transformar la ciudad a través de la cultura, convirtiendo el turismo tradicional en una experiencia de conocimiento, creatividad y calidad.

Con este proyecto, Palma quiere liderar una nueva etapa en la historia del Mediterráneo: una ciudad que ya no se limita a recibir visitantes, sino que los invita a participar en su transformación cultural, innovación y sostenibilidad. Palma está más que preparada para asumir el título, porque ya vive aquello que el arte representa: la capacidad de transformar, emocionar y unir.

En 2025 acoge una de las exposiciones más ambiciosas jamás dedicadas a Joan Miró: Paysage Miró: La Cúpira Màgica. Más de 100 obras del artista catalán dialogan simultáneamente en los cuatro espacios más emblemáticos de la ciudad —Sa Llonja, Es Baluard Museu, Casal Solleric y la Fundació Pilar i Joan Miró— en una muestra monumental que ha atraído a decenas de miles de visitantes desde su inauguración. Es el homenaje más profundo que Mallorca ha rendido a su artista universal: una propuesta que fusiona arte, territorio y memoria, y que simboliza la conexión esencial entre Miró y el Mediterráneo.

También, este espacio de Palma ha sido el escenario para las exposiciones del portugués Pedro Cabrita Reis, con Mar Interior, y del escultor catalán Jaume Plensa, que llevó sus icónicas figuras de luz y silencio a los espacios góticos del edificio y que han convertido este enclave histórico en un epicentro contemporáneo que ya supera los 900.000 visitantes desde su reapertura.

A estas grandes muestras se suma la energía popular y participativa de eventos como la Nit de l’Art, que cada septiembre transforma el centro histórico en un gran museo al aire libre. Miles de personas recorren galerías, patios y plazas hasta la medianoche en una de las noches más esperadas del calendario cultural europeo. Y en primavera, el Art Palma Brunch invita a un recorrido por las principales galerías y espacios artísticos de la ciudad, fusionando arte, gastronomía y encuentro ciudadano.

La vida cultural de Palma se ha convertido en uno de sus grandes espectáculos. Con más de 15 museos, 30 galerías de arte y una red de teatros y auditorios con programación continua durante todo el año, la capital balear se consolida como un auténtico laboratorio creativo del Mediterráneo. Cada semana se estrenan obras, se inauguran exposiciones y se abren escenarios donde el arte se mezcla con la vida urbana.

El Teatre Principal, con su histórica temporada de ópera, teatro y danza, sigue marcando el pulso escénico de la ciudad. A su alrededor, espacios como el Trui Teatre, el Xesc Forteza, el Auditòrium de Palma, el Maruja Alfaro o el Teatre del Mar mantienen una cartelera activa que fusiona talento local con producciones internacionales.

En el terreno musical, los festivales de gran alcance internacional. El Mallorca Live Festival, celebrado en el municipio de Calvià, a pocos kilómetros de Palma, el Cranc Festival, en pleno corazón de la ciudad y las fiestas de la Patrona que congregan a más de 90.000 asistentes, consolidándose como tres de los grandes eventos musicales del Mediterráneo combinando música, arte y pensamiento contemporáneo, atrayendo a un público cada vez más diverso.

Dos festivales de cine internacionales confirman el magnetismo cultural de la capital balear. El Evolution Mallorca International Film Festival y el Atlàntida Mallorca Film Fest que han cerrado su edición más multitudinaria con más de 45.000 asistentes, consolidándose como dos de los festivales audiovisuales más influyentes del sur de Europa.

Pero la transformación de Palma no se limita a la programación cultural. La ciudad vive un proceso de regeneración integral que redefine su relación con el patrimonio, el espacio público y el mar.

El proyecto de la nueva Plaza Mayor, diseñado por los arquitectos Toni Barceló y Sergi Carulla, transformará el corazón histórico en un espacio dinámico, con dos niveles conectados por rampas, miradores hacia La Rambla, galerías culturales y un anfiteatro urbano que servirá como escenario al aire libre. La idea es devolver la plaza a la ciudadanía, integrando movilidad, cultura y comercio en un entorno más abierto y sostenible.

También avanza la reconstrucción del Temple, un espacio monumental que recuperará su valor histórico como punto de conexión entre el pasado medieval y la Palma contemporánea. La fachada marítima se encuentra en plena metamorfosis. Bajo el concepto Palma Culture & Innovation Bay, la ciudad impulsa un ambicioso proyecto para convertir el distrito de Nou Llevant en un nuevo polo de cultura, tecnología e innovación.

El emblemático edificio de GESA será rehabilitado como Centro de Cultura e Innovación, un icono del nuevo frente marítimo que combinará arte, sostenibilidad y emprendimiento. Además, la reurbanización del sector Llevant que incluye zonas verdes, nuevas infraestructuras y espacios para actividades culturales. Todas estas intervenciones reflejan una visión coherente: Palma no sólo se prepara para 2031, sino que está ya transformando su modelo de ciudad.

La cultura y la sostenibilidad actúan como motores de cambio hacia un turismo más consciente, un urbanismo más inclusivo y una ciudadanía más activa. El lema Mediterráneo in Motion no es una frase de campaña, sino una declaración de principios: simboliza el movimiento constante del mar, la creatividad fluida y el intercambio entre culturas.

Palma quiere consolidarse como un puerto de ideas, un punto de encuentro entre lo local y lo global, entre el arte y la vida cotidiana.

Desde que anunció públicamente su candidatura, Palma 2031 ha despertado una ola de apoyos que refuerzan su papel como proyecto colectivo y transformador. La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), que agrupa a los 67 municipios del archipiélago, ha formalizado su adhesión, garantizando el respaldo conjunto de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera a la candidatura. Pero el impulso trasciende las fronteras insulares: el manifiesto Palma 2031 suma ya el apoyo de instituciones internacionales como la Fundación Euroáfrica, con las ciudades de mediterráneas de Tánger y Argel al frente y de Bruselas, Varsovia y diversas entidades culturales de Brasil, además del compromiso decidido de numerosas organizaciones culturales.

En un tiempo en que las ciudades buscan redefinirse más allá de la economía y el turismo, Palma propone una ecuación sencilla y poderosa: cultura + sostenibilidad = futuro. No se trata de volver al pasado, sino de reinventarlo desde una mirada contemporánea. Y, en esa travesía hacia 2031, la capital balear parece decidida a demostrar que el Mediterráneo sigue siendo un lugar donde las corrientes del arte, la innovación y la convivencia pueden transformar el mundo. Palma no sólo quiere ser Capital Europea de la Cultura. Quiere ser la ciudad que transforme el turismo para siempre.