Quién es el favorito para ganar el Balón de Oro 2025

El Théâtre du Châtelet de París será el escenario de la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025. La capital francesa acogerá una nueva edición del galardón individual más prestigioso del mundo del fútbol, que tendrá nuevo dueño el lunes 22 de septiembre. Una ceremonia en la que se entregarán hasta 12 premios, seis para el balompié masculino y otros seis para el fútbol femenino. Además del Balón de Oro, se anunciarán los ganadores del Trofeo Kopa (mejor joven), Yashin (mejor portero/a), Gerd Müller (máximo goleador/a), Johan Cruyff (mejor entrenador/a) y Club del Año.

La gala estará coorganizada por UEFA y el Groupe Amauty, propietario de las medios de comunicación franceses L’Équipe y France Football. El ganador de la del Balón de Oro estrenará su palmarés en la edición número 69 del premio. El británico Stanley Matthews fue el primer Balón de Oro de la historia, al lograr el prestigioso galardón individual en el año 1956. Un total de 46 futbolistas diferentes han inscrito su nombre en la historia del premio a lo largo de sus cerca de 70 años de historia. París será testigo del sucesor de Rodri Hernández, que levantó el último Balón de Oro tras imponerse al madridista Vinicius Junior.

Qué jugadores están nominados al Balón de Oro

El pasado 7 de agosto se publicó la lista completa de los 30 nominados al Balón de Oro. Un grupo de nombres en el que destaca la notable presencia del vigente campeón de la Champions League, un PSG que cuenta con nueve aspirantes al premio. Dos equipos empatan en el segundo lugar: Liverpool y FC Barcelona. Los vigentes campeones de Premier League y Liga EA Sports, respectivamente, cuentan con cuatro nominados, entre los que destacan Lamine Yamal en los culés y Mohamed Salah en el conjunto red.

En cuanto a a los países con más presencia entre los candidatos al Balón de Oro, Francia (Mbappé, Doué, Dembélé y Olise) e Inglaterra (Kane, Bellingham Rice y Palmer) empatan en primera posición con cuatro nominados. España (Pedri, Yamal y Fabián) y Portugal (Vitinha, Nuno Mendes y Joao Neves) les siguen de cerca con tres cada uno.

Todos los nominados:

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid) Ousmane Dembélé (Francia, PSG) Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG) Désiré Doué (Francia, PSG) Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter) Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund) Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting CP/Arsenal) Erling Haaland (Noruega, Manchester City) Achraf Hakimi (Marruecos, PSG) Harry Kane (Inglaterra, Bayern) Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Nápoles/PSG) Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona) Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool) Lautaro Martínez (Argentina, Inter) Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid) Scott McTominay (Escocia, Nápoles) Nuno Mendes (Portugal, PSG) João Neves (Portugal, PSG) Michael Olise (Francia, Bayern) Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea) Pedri (España, Barcelona) Raphinha (Brasil, Barcelona) Declan Rice (Inglaterra, Arsenal) Fabián Ruiz (España, PSG) Mohamed Salah (Egipto, Liverpool) Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool) Vinicius Junior (Brasil, Real Madrid) Vitinha (Portugal, PSG) Florian Wirtz (Alemania, Bayer Leverkusen/Liverpool) Lamine Yamal (España, Barcelona)



Qué futbolistas han ganado más veces el Balón de Oro

El Balón de Oro ha vivido su gran era en cuanto a importancia en este siglo. La lucha encarnizada entre los dos máximos ganadores de la historia, Leo Messi y Cristiano Ronaldo, convirtió este galardón en uno de los principales eventos futbolísticos del año. Con el argentino y el portugués en la parte final de su carrera, el camino se ha abierto a nuevos ganadores. Por ahora, nadie parece cerca de alcanzar los números del dúo que tiranizó el fútbol durante más de una década. En toda la historia, sólo diez jugadores han ganado el Balón de Oro en más de una ocasión:

Lionel Messi: ocho (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023)

(2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023) Cristiano Ronaldo: cinco (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017)

(2008, 2013, 2014, 2016 y 2017) Michael Platini : tres (1983, 1984 y 1985)

: tres (1983, 1984 y 1985) Marco van Basten : tres (1988, 1989 y 1992)

: tres (1988, 1989 y 1992) Johan Cruyff : tres (1971, 1973 Y 1974)

: tres (1971, 1973 Y 1974) Franz Beckenbauer : dos (1972 y 1976)

: dos (1972 y 1976) Ronaldo Nazario : dos (1997 y 2002)

: dos (1997 y 2002) Alfredo Di Stéfano: (1957 y 1959)

(1957 y 1959) Kevin Keegan : dos (1978 y 1979)

: dos (1978 y 1979) Karl-Heinz Rummenigge: dos (1980 y 1981)

Los candidatos a ganar el Balón de Oro 2025

Entre los principales candidatos a hacerse con el Balón de Oro 2025 destacan varios jugadores del PSG. El equipo francés cuenta con cerca de un tercio de los nominados. El papel de vigente campeón de la Champions League, además de finalista en el pasado Mundial de Clubes, coloca al conjunto de Luis Enrique con muchas opciones de salir premiado. Además, tres de los hombres clave del equipo también conquistaron la UEFA Nations League con Portugal: Joao Neves, Vitinha y Nuno Mendes.

El nombre que suena con más fuerza dentro de los parisinos es el de Ousmane Dembélé. El atacante fue el máximo goleador del equipo en Champions, con ocho tantos. Entre el resto de equipos destacan aspirantes como los culés Lamine Yamal y Raphinha (13 goles y nueve asistencias en Champions) o Kylian Mbappé, el ganador de la Bota de Oro.

Quién es el favorito para ganar el Balón de Oro 2025

Las casas de apuestas y la gran mayoría de analistas dan a Ousmane Dembélé como máximo favorito para ganar el Balón de Oro 2025. El último en hacerlo ha su compatriota Thierry Henry, que sólo ve al ex del Barcelona como candidato legítimo al galardón. Pese a que Dembélé parte con ventaja, no se puede descartar un giro de guion similar al vivido el año pasado. Cuando todo parecía indicar que Vinicius Junior ganaría su primer Balón de Oro, éste cayó en manos de Rodri Hernández. Una situación que se podría repetir con Lamine Yamal o Kylian Mbappé dando la sorpresa.