El alcalde separatista de Manacor no quiere bus lanzadera para llegar a una de las playas más top de Mallorca

El alcalde separatista de Manacor, Miquel Oliver, no quiere transporte público ni línea de bus lanzadera para facilitar el acceso a una de las calas y playas más top de Mallorca, Cala Varques, ubicada en la costa de este municipio, por lo que la estampa de coches estacionados por doquier en sus inmediaciones volverá a ser habitual este verano.

Se trata de una espectacular cala de arena blanca y aguas cristalinas a la que se llega, una vez estacionado el coche o moto donde mejor se pueda, por caminos después de casi una hora andando. Una pequeña playa y cala virgen sin restaurantes ni servicio de ningún tipo.

Lo más llamativo del caso es que Oliver ha justificado su renuncia a solicitar su puesta en marcha con el fin de evitar la manida «saturación de visitantes», si bien se trata de una playa de complicado acceso y una extensión de apenas 90 metros.

Se da además la circunstancia de que el bus lanzadera planteado hace casi una década por el anterior Ejecutivo de izquierdas para acceder a esta cala virgen del Llevant de Mallorca se propuso con idéntico objetivo: evitar la saturación de vehículos privados en el entorno de esta Área Natural de Especial Interés de las Calas de Manacor, una zona protegida desde 1962.

Este año, para más inri, el Consell de Mallorca ha cerrado los accesos de un tramo de la carretera Ma-4014 para evitar así que los vehículos estacionen en este espacio.

Y es que en los meses de verano este espacio se convierte en un aparcamiento improvisado para los cientos de turistas y residentes que apuestan por pasar el día en Cala Varques, lo que complica además el tráfico rodado para todos los que toman esta calzada para desplazarse a otros emplazamientos de la costa de Manacor o Felanitx.

Unas medidas para complicar el acceso a este espacio natural que, sin embargo, a buen seguro no impedirán que, como sucede cada verano, esta playa reciba miles de visitantes. Estos aparcarán donde y como puedan, y después accederán a la playa desde algunos de los caminos que la circundan.

Si los que llegan a la zona no encuentran parking en la zona, seguro que como viene sucediendo cada año, optarán por dejar el coche al borde, si no invadiendo la carretera, lo que supone grave riesgo para el resto de conductores.

Cala Varques está situada en el municipio de Manacor, entre la carretera de Porto Cristo y Portocolom, y es una de las calas más vírgenes de Mallorca. Un rincón paradisíaco con una superficie de 90 metros de longitud por 60 de ancho.