El inesperado gesto de Rodolfo Sancho con un ex de Alba Carrillo: «Le honra»

Rodolfo Sancho se ha sentado en el plató de Y ahora Sonsoles para hacer balance, tres años después, de cómo vivió el proceso judicial de su hijo Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia. Durante la entrevista, el actor no ha dudado en cargar duramente contra parte de la prensa por el trato recibido durante todo este tiempo, aunque hay un nombre que se salva de sus críticas. Se trata del periodista Santi Burgoa, conocido por su paso por programas en Telecinco, Cuatro y Telemadrid, aunque lo que le hizo saltar a la fama en toda España fue su relación con Alba Carrillo, de la que ella no tiene buen recuerdo -aunque no lo tiene de ninguna de sus parejas-.

El actor ha sido muy crítico con la cobertura mediática de su caso, especialmente durante su estancia en Tailandia: «En Tailandia me empujaban para provocar en los corrillos, buscando una reacción mía, es demencial todo lo que he tenido que vivir. Me ha ayudado a superar estas cosas la forma de enfocarlas y de entender», ha explicado. Sobre su relación con los medios en general, aseguraba que «es una vorágine la que he tenido que vivir con parte de la prensa. Pero he aprendido que cuando dices algo en la vida siempre va a haber algo que guste o no. La conclusión: di lo que te salga de las pelotas. Perdón por el vocabulario».

El único periodista que se salva de sus críticas es Santi Burgoa, del que contaba que ha publicado una tesis sobre «el acoso que sufren ciertos personajes públicos. Lo cual le honra, la verdad». El actor aseguraba haber podido comprobar que el 80% o 90% de las cosas que se dicen sobre él son mentira, recordando que se llegó a publicar que no tenía dinero para ir a Tailandia y que por eso tardó varios días en acudir tras saber de la detención de su hijo y el horrible crimen que cometió. Algo que desmintió y que lo hizo así para poder acudir bien asesorado.

La tesis de la que habla Rodolfo está escrita por Santi Burgoa, que vivió -por su relación con Alba Carrillo y su polémica ruptura con acusaciones de infidelidad y mantener varias relaciones paralelas- el convertirse en personaje de la prensa rosa. De ahí que él pueda hablar de primera mano, aunque en este caso se trata de una persona interesada y su opinión viene por el momento que vivió.

La tesis de Burgoa se titula El impacto del sensacionalismo mediático en los derechos fundamentales de los personajes públicos en España. Estudio de caso en televisión, y fue defendida por el periodista en pasado 15 de diciembre de 2025. Según se puede leer en la página web de la Universidad Complutense de Madrid, su objetivo de esta investigación es «ofrecer una reflexión crítica sobre los límites éticos y legales del periodismo en su manifestación más sensacionalista, así como examinar sus implicaciones personales, jurídicas, sociales y psicológicas».

Tal y como explica, para poder escribirla, analizó programas de Telecinco en el periodo «que va desde el año 2000 hasta 2025», años en los que -según Santi Burgoa- «coincide con el auge y posterior declive del modelo de crónica rosa» de la cadena. En esos años se emitieron programas como Aquí hay tomate, Salsa Rosa, Enemigos íntimos, La Noria y Sálvame, entre otros. La tesis, por ahora, no se puede leer por el público general y sólo alumnos y personal acreditado por la universidad puede hacerlo.

Burgoa no ha perdido la oportunidad de agradecer al actor estas palabras y ha publicado parte de la entrevista en la que habla sobre él, acompañándolo de un texto en el que asegura que seguirá por este camino.

Batallas legales ganadas y demandas todavía en trámite

Rodolfo Sancho ha revelado además que ha emprendido acciones legales contra distintos medios de comunicación: «He ganado varias demandas ya, como las fotografías dentro de mi urbanización, sí creo que hay que parar los pies o poner límites a ciertas cosas».

El actor también se ha referido a su enfrentamiento judicial con el testigo que le acusó de intentar comprarle: «Este hombre me demandó, ya ha sido archivada esa causa. No ha habido indicios de nada, sin embargo yo le demandé a él por estafa y no me hace gracia reconocer que me han estafado, y esa demanda mía ha pasado a trámite. Va a tener que venir a España a rendir cuentas y si no se le pondrá en busca y captura».

«Reaccioné como cualquier ser humano»: el recuerdo de aquel agosto de 2023

Preguntado por cómo vivió el momento en que se enteró de lo ocurrido, Sancho ha recordado el shock inicial: «Yo creo que en todo este proceso reacciono como prácticamente lo haría cualquier ser humano. Primero es un shock brutal, mucha impresión».

El actor ha explicado que se enteró por la propia prensa: «Un familiar mío me envía esa noticia y me entero así. Dos días pasó sin hablar con él porque era fin de semana». Sobre el presente del caso, ha señalado que la defensa de Daniel Sancho sigue a la espera de la resolución del recurso de apelación presentado tras la condena de agosto de 2024: «Esos tiempos no los controlo yo».