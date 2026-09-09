Kate Middleton no acude al funeral del rey Harald de Noruega junto al príncipe Guillermo y va Ana de Inglaterra en su lugar

El funeral de Estado del rey Harald V de Noruega ha reunido este miércoles en Oslo a buena parte de las principales casas reales europeas. Entre los representantes de la Familia Real británica, el gran protagonista ha sido el príncipe Guillermo, que ha acudido a la ceremonia acompañado por su tía, la princesa Ana. La gran ausencia ha sido la de Kate Middleton, que no ha viajado a Noruega junto a su marido.

La princesa de Gales no ha formado parte de la reducida delegación británica que ha participado en la despedida del monarca noruego, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años. Por el momento, no se ha comunicado oficialmente un motivo concreto para su ausencia. Una de las circunstancias que podría explicar la decisión es el limitado aforo de la catedral de Oslo, con capacidad para alrededor de 800-900 personas, lo que ha obligado a restringir el número de acompañantes de las delegaciones extranjeras.

Guillermo, sin embargo, tenía un papel institucional especialmente importante. El príncipe de Gales ha representado oficialmente a su padre, el rey Carlos III, durante el funeral. A su lado ha estado la princesa Ana, aunque en su caso la presencia responde a un vínculo personal: es madrina del nuevo rey noruego, Haakon VIII. Ambos han participado en la procesión que ha acompañado el féretro de Harald desde el Palacio Real hasta la catedral de Oslo.

¿Por qué no ha acudido Carlos III siendo rey?

La ausencia de Carlos III no responde a una imposibilidad médica ni a un problema diplomático. Se trata, fundamentalmente, de una cuestión de tradición y protocolo de la Corona británica. El soberano británico no suele acudir personalmente a los funerales de otros jefes de Estado extranjeros. En estos casos, es habitual que delegue la representación en un miembro de la Familia Real, especialmente en el heredero al trono.

No existe una prohibición absoluta que impida a Carlos III asistir. De hecho, hay excepciones históricas: Isabel II acudió en 1993 al funeral del rey Balduino de Bélgica. Sin embargo, la práctica habitual es que el monarca permanezca en el Reino Unido y envíe a un representante.

Así, mientras Guillermo ha ejercido en Oslo como representante de la Corona británica, Ana ha acudido por su estrecha relación con el nuevo monarca noruego. Una fórmula que permite a la Familia Real británica rendir homenaje a Harald V sin romper una de las tradiciones más arraigadas de su protocolo.