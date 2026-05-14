El alzhéimer leve o moderado tiene un tratamiento exclusivo e innovador gracias a la terapia AMBAR en Juaneda Hospitales

El alzhéimer representa un gran desafío sanitario y social en Baleares, con un diagnóstico anual de 800 nuevos casos. Entre 5.000 y 10.000 personas están directamente afectadas en las Islas por esta enfermedad que elimina progresivamente la memoria y aísla al paciente de las relaciones con los demás y reduce sus habilidades para el autocuidado.

Ante la necesidad de ofrecer a estos pacientes y sus familiares una mejor calidad de vida, Juaneda Hospitales ha incorporado la nueva terapia AMBAR® (siglas de Alzheimer Management by Albumin Replacement o Manejo del Alzheimer mediante el Reemplazo de Albúmina), capaz de frenar el avance de la enfermedad en casos leves y moderados.

El Dr. Fritz Nobbe, médico especialista en neurología, lidera un equipo que ofrece a estos pacientes la mejor y más segura atención a su problema, que se desarrolla en un espacio adecuado especialmente para su seguridad, confort e intimidad en Clínica Juaneda, el primer centro AMBAR® en las Islas, con la exclusiva para las Islas.

Para comprender el tratamiento, hay que conocer la enfermedad. «El alzhéimer —explica el Dr. Nobbe— es una enfermedad neurodegenerativa y la causa más frecuente de demencia. Se origina por la acumulación en el cerebro de la proteína amiloide que forma unas placas en el cerebro que frenan las conexiones entre las neuronas y las destruyen».

La consecuencia de todo este proceso es la pérdida de la memoria y de las habilidades derivadas de la misma, que son fundamentales para el desarrollo vital de la persona y sus relaciones con los demás: «Los pacientes avanzados llegan a olvidar el nombre y rostro de sus hijos, a no reconocerse cuando se ven ante un espejo».

El protocolo AMBAR® supone el último y gran avance para frenar la enfermedad en casos leves o moderados «aunque, desgraciadamente, es imposible volver atrás, restituir el proceso, sí que se puede detenerlo en esas fases». La base del tratamiento es limpiar la sangre de la proteína que lo origina mediante un procedimiento parecido a la diálisis.

«El protocolo AMBAR® —explica el Dr. Nobbe— consiste en eliminar de la sangre del paciente la albúmina, que es la gran transportadora de toxinas, entre otras, también las amiloides. Y si cambiamos el transportador por un transportador limpio, se hace como un efecto esponja que saca los amiloides del cerebro hacia la periferia».

«Esta es la base del protocolo AMBAR®, una patente de la farmacéutica Grifols, que ofrecemos en Clínica Juaneda, en Juaneda Hospitales, como centro exclusivo en Baleares», explica el neurólogo. Y añade: «Se acomoda al paciente en una butaca especialmente diseñada para su confort y se le coloca una vía en cada brazo. La sangre sale por una de las vías, pasa por una máquina donde le separamos la proteína amiloide por centrifugación y devolvemos la albúmina inicial por una que no está intoxicada».

Los pacientes que se pueden beneficiar de AMBAR® son aquellos con «un problema de la memoria, aunque sea subjetivo, y que tengan un biomarcador del alzhéimer. Ésta es una técnica establecida desde hace pocos años. Antes teníamos que hacer cosas mucho más complejas para ver el amiloide en el cerebro, que ahora son innecesarias».

El tratamiento se desarrolla durante dos horas, cada 15 días, durante tres meses. Se hace un control para ver si responde bien y, si es así, se sigue mensualmente: «Al principio es como una limpieza. Luego es un mantenimiento cada cuatro semanas y controles cada seis meses con tests neurológicos y psicológicos para ver si el paciente sigue estable».

Al mismo tiempo, «entrevistamos a los familiares para ver si el paciente sigue bien integrado dentro de la familia y los objetivos de la autonomía personal que queremos preservar se mantienen». La enfermedad mediante este tratamiento se puede detener. Es por ello básico un diagnóstico precoz.

El equipo del Centro AMBAR en Juaneda Hospitales está integrado por Niniña Jensen, neuropsicóloga; el Dr. Fritz Nobbe, neurólogo y director de este nuevo servicio exclusivo; Verónica Rubio y Eugenia Ferragut, enfermeras; Lorena Baratta, supervisora de Enfermería, los Dres. Martín Mascaró y Juan José Bargay, hematólogos, y Janina Broens, administrativa responsable.

Cómo sospechar que hay alzhéimer, cómo prevenir la enfermedad

La persona afectada «empieza por preguntar muchas veces lo mismo, se olvida de nombres, de episodios que acaban de pasar, no se acuerda de lo que ha comido el día anterior o el mismo día. Luego, se desorienta, pierde u olvida los nombres de familiares. Estos son síntomas un poco más significativos, más avanzados».

Ante los primeros indicios observables, no hay que ser fatalistas. No todo es alzhéimer. «Pequeños fallos, despistes por problemas de atención, le pueden pasar a cualquiera. Otra cosa es cuando se olvidan rápidamente contenidos de conversaciones recientes o cosas más básicas habitualmente y, sobre todo, no se pueden recuperar».

«La gran diferencia —añade el Dr. Nobbe a este respecto— es que habitualmente una persona que sea un poco despistada, con un código con algún truco, puede recordar lo que ha olvidado. Lo que caracteriza al alzhéimer es que la persona que lo sufre habitualmente no es capaz de recordar las cosas que olvida».

Ante los síntomas y para un buen diagnóstico, «tenemos que descartar una causa orgánica, por ejemplo, un problema hormonal, que puede provocar depresión e incluso un cuadro pseudodemencial. Para ello se hará una analítica. Una resonancia magnética descartará otras patologías como un tumor, una hidrocefalia (una acumulación de líquido en el cerebro, que lo enlentece) o un ictus».

«La prevención —explica el Dr. Nobbe— es difícil en los casos hereditarios, pero solo son el 5%, en el 95% el origen es multifactorial. Esa gran mayoría de personas puede prevenirlo con acciones como una buena dieta mediterránea, que es antioxidante; deporte, que es muy bueno para el cerebro; y leyendo libros (no solo internet) que estimulan la memoria».

A veces es complicado convencer a una persona, de la que se detectan síntomas de demencia, de que vaya al médico. «Yo no mencionaría directamente el alzhéimer porque está muy estigmatizado. Es mejor hablarle de revisar la salud mental, que hay que controlar igual que la salud física. Hay que ir al médico de forma emocionalmente positiva. Y luego, en casa, ante el hecho de que pueda olvidar cosas, no reñir a la persona, sino tener una postura tolerante, intentar mantener el estado anímico alto. Sabemos que la emoción es muy positiva para la memoria».

El trato humano es fundamental, también por razones de salud: «Necesitamos la emoción para hacer memoria. Cuanto mejor entorno emocional podamos crear, mejor. En casa es necesario un orden, organizar las cosas bien para que lo encuentre todo siempre en el mismo sitio. La música es muy buena para que el paciente pueda evocar memorias y recuerdos positivos».

Las personas interesadas en acceder al tratamiento AMBAR® pueden solicitar cita a través del teléfono 971 28 00 00, la app Juaneda Contigo o la web de Juaneda https://www.juaneda.es/ambar-clinic/.