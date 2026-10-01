EEUU recomienda por primera vez dos tratamientos contra los cálculos renales patentados en Baleares

La nueva guía de gestión médica de la litiasis renal de la Asociación Americana de Urología, una de las entidades científicas más prestigiosas en su ámbito, ha incluido por primera vez entre sus recomendaciones el uso de los fitatos y la teobromina, dos moléculas desarrolladas y patentadas por investigadores de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

El director de cálculo renal de la UIB, Félix Grases, ha destacado el hecho de que la entidad estadounidense incorpore estas moléculas de la UIB por ser «poco frecuente». «Es muy satisfactorio porque reconocen el efecto de estos productos», ha dicho este jueves en declaraciones a los medios de comunicación.

La guía de la asociación se considera una referencia internacional para el diagnóstico, tratamiento y prevención de la litiasis renal, una patología que afecta a millones de personas en el mundo y cuyo dolor es «muy agudo» y se puede comparar con el de un parto, ha detallado Grases.

En conjunto, ha considerado que las recomendaciones de la asociación son una herramienta «fundamental» para urólogos y otros profesionales sanitarios y han influido en las guías y protocolos que han adoptado numerosas sociedades científicas y centros asistenciales del mundo.

Investigación en la UIB

Las dos moléculas incorporadas en las recomendaciones de la asociación —los fitatos y la teobromina— han sido patentadas por los investigadores del laboratorio de litiasis renal y calcificación patológica de la UIB.

Esta decisión, ha destacado la universidad en un comunicado, supone el reconocimiento de cerca de tres décadas de investigación para comprender los mecanismos de formación de cálculos renales y desarrollar estrategias eficaces para prevenir la aparición de la patología.

Los fitatos, una sustancia natural presente en alimentos vegetales que actúa como inhibidor de la cristalización de las sales cálcicas, uno de los procesos clave en la formación de los cálculos de ácido úrico, comenzaron a ser estudiados en los años 90.

Durante todo el proceso, se han hecho estudios in vitro, se ha pasado a escala animal con ratas y, posteriormente, con humanos, en todos los casos con buenos resultados. En 2010 se descubrió que esta sustancia también servía para tratar la osteoporosis.

La teobromina, por su parte, es un compuesto que se encuentra de manera natural en el cacao y ha demostrado su capacidad para dificultar la formación de cálculos de calcio.

El estudio de esta sustancia comenzó también en los años 90, aunque la investigadora principal del grupo de la litiasis renal y clasificación patológica de la UIB, Antonia Acosta, ha reconocido que los resultados «no fueron positivos». Aun así, la investigación continuó y en 2007 se encontró el compuesto del cacao, lo cual permitió seguir con el avance y con resultados favorables.

Las investigaciones desarrolladas en la UIB han contribuido a demostrar el carácter preventivo de ambas moléculas y han dado lugar a diversas patentes y aplicaciones orientadas a la salud renal. En esta línea, Grases ha asegurado que la universidad es «pionera» en la investigación de estas moléculas.

La incorporación de estas sustancias a las recomendaciones clínicas de la Asociación Americana de Urología permite que los resultados de la investigación de la UIB lleguen directamente a los profesionales sanitarios y a los pacientes, con un potencial impacto global en la prevención de la litiasis renal.

Según Grases, este reconocimiento internacional «refuerza el posicionamiento de la universidad en el liderazgo del estudio de mecanismos de formación de cálculos renales y en el desarrollo de nuevos sistemas» para mejorar la salud y calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad.