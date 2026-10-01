Empresarios de la Playa de Palma aplauden las mejoras en seguridad y limpieza a diferencia de cuando gobernaba la izquierda

Empresarios de Playa de Palma aplauden las mejoras en seguridad y limpieza durante la temporada turística, a diferencia de cuando gobernaba la izquierda la pasada legislatura, con el ex alcalde socialista José Hila al frente, donde las críticas en ambos aspectos eran una constante cada verano.

En el tercer año de gobierno del alcalde del PP, Jaime Martínez, la situación empieza a cambiar y la plataforma empresarial Palma Beach ha aplaudido las mejoras en seguridad, limpieza y coordinación con las autoridades ante eventos de gran afluencia de personas durante esta temporada turística, cuestiones que a su juicio están «directamente vinculadas a la calidad del destino».

La entidad, en un comunicado, ha puesto en valor el trabajo desarrollado de forma conjunta por las administraciones, los servicios públicos y el tejido empresarial durante los meses de mayor actividad turística.

Los buenos resultados de la temporada, ha sostenido, «demuestran la importancia de mantener una colaboración público-privada estable que permita dar respuesta tanto a las necesidades cotidianas del destino como a situaciones extraordinarias».

«Hemos podido comprobar que cuando existe planificación, coordinación y voluntad de trabajar conjuntamente, Playa de Palma responde», ha señalado el consejero delegado de Palma Beach, Mika Ferrer.

Uno de los aspectos mejor valorados por la plataforma ha sido el dispositivo de seguridad desplegado durante el verano, enmarcado en el plan específico presentado por el Ayuntamiento de Palma. El aumento de la presencia policial y la organización del dispositivo, a su parecer, han contribuido a «mejorar la percepción de seguridad tanto para quienes trabajan en la zona como para residentes y visitantes».

«La seguridad es uno de los pilares fundamentales de cualquier destino turístico de calidad. Este año hemos percibido un esfuerzo importante y creemos que ese es el camino que debemos mantener y seguir reforzando en futuras temporadas», ha dicho Ferrer.

Los empresarios también han reconocido el «esfuerzo» en materia de limpieza realizado por Emaya para «garantizar la imagen y el funcionamiento del destino», especialmente en la primera línea y en los espacios de mayor concentración de visitantes.

«La limpieza forma parte de la experiencia turística y también de la calidad de vida del residente. Valoramos que se hayan reforzado medios y frecuencias, porque cuidar el espacio público es cuidar directamente la imagen de Playa de Palma», ha señalado el líder de la plataforma empresarial.

En cuanto a la coordinación, ha puesto como ejemplo el buen funcionamiento del dispositivo extraordinario desplegado con motivo del eclipse solar total que tuvo lugar el pasado 12 de agosto, que incluyó restricciones temporales de tráfico, refuerzos de los servicios de emergencias y más transporte público.

Con este «balance positivo», Palma Beach ha llamado a las administraciones a «continuar avanzando en la renovación de las infraestructuras y del espacio público» con medidas como el Plan Global de Actuación impulsado por el Ayuntamiento.

«Tenemos una base sobre la que seguir construyendo. Seguridad, limpieza, organización e infraestructuras forman parte de un mismo objetivo, mejorar Playa de Palma. Esta temporada ha demostrado que la colaboración funciona y queremos seguir trabajando con las administraciones para que esa transformación continúe avanzando», ha concluido Ferrer.