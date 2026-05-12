El Gobierno de Pedro Sánchez ha reducido la vigilancia marítima por satélite contra el narcotráfico a pesar de que la actividad de este tipo de crímenes ha crecido un 24% en el último año. El Ejecutivo ha reducido la cantidad de imágenes de radar procedentes de satélites que utiliza para luchar contra el contrabando. Ahora contrata 74 imágenes, mientras que en 2022 utilizó 120 tomas y, posteriormente, tuvo que modificar el contrato para adquirir un mayor número de imágenes de satélite.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, ahora encabezado por el socialista Arcadi España, ha licitado un contrato para el tratamiento de imágenes de radar procedentes de satélite. Este servicio tiene un coste de 170.000 euros al año, por lo que, al final del contrato, las arcas públicas desembolsarán 340.000 euros por los dos ejercicios en los que estará vigente.

Hacienda pondrá a disposición de los agentes de Vigilancia Aduanera una serie de imágenes para sus «funciones de represión del contrabando y el narcotráfico». Estas son «fuentes de información» que se solicitan a «organismos internacionales, tales como la Agencia Europea de Seguridad Marítima», para apoyar «investigaciones y operaciones en curso». Además, puntualizan que son solicitudes de «carácter puntual».

Para ejecutar esta posibilidad, existe un «servicio directo y a demanda» gracias al cual pueden «disponer de imágenes tratadas procedentes de satélite». Estas tomas sirven de «refuerzo de las labores de inteligencia en la lucha contra las actividades ilegales de narcotráfico y contrabando marítimo».

46 imágenes menos

Durante el próximo año, estos agentes contarán con «74 imágenes procedentes de satélite y sus correspondientes informes». Por un lado, 60 imágenes serán de «tipo radar (SAR)», que son «independientes de la meteorología y la existencia de nubes». Por otro lado, se solicitan 14 imágenes «de naturaleza óptica».

Esta licitación de finales del mes de abril de este año ofrecerá a Vigilancia Aduanera el mismo número de imágenes que las que ponía a disposición de este cuerpo el contrato anterior, de 2024.

No obstante, en 2022, Hacienda había sido más generosa con el gasto para este mismo fin. Entonces, la Agencia Tributaria firmó un contrato para proveer de hasta 120 imágenes para la lucha contra el narcotráfico.

No sólo contaban desde un principio con un mayor número de tomas, sino que, antes de que acabase ese contrato, en 2023, se firmó una modificación del contrato para «adquirir mayor número de imágenes de satélite y hacer frente a nuevas necesidades de identificación y búsqueda de objetivos». Hace cuatro años, el gasto anual se elevó 16.022,82 euros para hacer frente a este contratiempo.

Incremento del 24% del narcotráfico

Hacienda redujo el número de imágenes pese a que la Fiscalía General del Estado, en su memoria anual, alertó de un incremento de los procedimientos por tráfico de drogas «en un notable 23,21%» en 2024 (de unos 24.000 a unos 30.000).

Particularmente, el Ministerio Público alertó de un «extraordinario crecimiento del tráfico de cocaína» como trasfondo. «El narcotráfico se extiende por todo el territorio», advierte el informe, y Andalucía sigue siendo una de las comunidades «más afectadas».

Tanto es así que las narcolanchas se han acabado extendiendo por «nuevas vías» y nuevos mercados como la cocaína. Ya «no se quedan en el Estrecho, sino que amplían su itinerario» por las costas andaluzas hasta «entrar incluso por el Guadalquivir».

A esto se suma que las narcolanchas protagonizan sucesos cada vez más violentos. Además del asesinato de dos guardias civiles en 2023, durante 2024 y en lo que va de 2025 han provocado otras cinco muertes, todos narcos (uno en Sanlúcar de Barrameda, otro en Barbate, otro en Cádiz, otro en Tarifa y el último en aguas internacionales, frente a Barbate).