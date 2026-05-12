Este Gobierno hace la vista gorda con el narcotráfico

Pese a que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se jactaba de haber incrementado los medios contra el narcotráfico a la misma hora que dos guardias civiles perdían la vida persiguiendo a las mafias de la droga, lo cierto es que el Gobierno ha reducido la vigilancia marítima por satélite contra las bandas que operan en España. La actividad de estas organizaciones criminales se ha incrementado un 24% en el último año, a la vez que el Ejecutivo -inexplicablemente- ha reducido la cantidad de imágenes de radar procedentes de satélites que utiliza para luchar contra el contrabando.

Los datos son tozudos: contrata 74 imágenes, mientras que en 2022 utilizó 120 tomas y, posteriormente, tuvo que modificar el contrato para adquirir un mayor número de imágenes de satélite. O sea, que crecen los delitos vinculados al narcotráfico coincidiendo con la disminución de imágenes de radar que sirven para hacer frente a las mafias. No lo dice OKDIARIO, sino que este periódico maneja los datos oficiales. Porque si el Ministerio de Hacienda ha licitado un contrato para el tratamiento de imágenes de radar procedentes de satélite que contará con «74 imágenes procedentes de satélite y sus correspondientes informes», en 2022 Hacienda había sido más generosa con el gasto para este mismo fin. Entonces, la Agencia Tributaria firmó un contrato mucho más ambicioso.

Para hacernos una idea: si se contrata un servicio para «la represión del contrabando y el narcotráfico» y dicho servicio es menor que el de hace cuatro años, no hay que ser un lince para asegurar que lo afirmado por Marlaska, en el sentido de que se están incrementando los medios contra las mafias de la droga, es literalmente mentira. Mientras las narcolanchas se han acabado extendiendo por «nuevas vías» y nuevos mercados como la cocaína, extendiendo su zona de actuación más allá del Estrecho, llegando, incluso, a entrar por el Guadalquivir, el Gobierno presume de eficacia a la misma hora que dos guardias civiles pagaban con sus vidas la falta de medios contra el narcotráfico.