Llega el momento de la verdad para el Atlético de Madrid, ya que se juega la temporada, al igual que el Arsenal, su rival en esta ida de las semifinales de la Champions League. Los colchoneros han depositado todo en la máxima competición continental, mientras que los de Londres están en medio de la pelea por la Premier League y ahora también de la Orejona. A continuación te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo lo que suceda en el Metropolitano.

A qué hora empieza el Atlético de Madrid – Arsenal

El Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Arsenal para disputar el partido que corresponde a la ida de las semifinales de la Champions League. El cuadro colchonero, dirigido por el Cholo Simeone, no ha estado bien estas últimas semanas, pero tras ganar al Athletic Club afrontan esta eliminatoria con gran moral. No lo tendrán nada fácil, ya que delante tienen a un conjunto londinense que es el líder de la Premier League, pero los de Mikel Arteta también han flaqueado un poco en las últimas jornadas.

La UEFA programó este apasionante Atlético de Madrid – Arsenal correspondiente a la ida de las semifinales de la Champions League para este miércoles 29 de abril. El organismo que preside Aleksander Ceferin fijó este choque entre colchoneros y los gunners en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad entre los aficionados en la previa del choque para que el balón pueda comenzar a rodar de manera puntual en el Metropolitano.

Dónde ver en directo gratis el Atlético de Madrid vs Arsenal: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que tiene en su haber los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en España todos los partidos de la máxima competición continental es Movistar+. Esto significa que el Atlético de Madrid – Arsenal de la ida de las semifinales de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones. Tenemos que destacar que este choque que se juega en el Metropolitano no se podrá ver gratis ni abierto por TV, por lo que habrá que estar suscrito al paquete que incluye este canal.

Todos los aficionados rojiblancos y los amantes de las diferentes competiciones continentales en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Arsenal correspondiente a la ida de las semifinales de la Champions League mediante la app de Movistar+. Esta aplicación se podrá descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Este operador pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que suceda en el Metropolitano.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo de la ida de las semifinales de la Champions League. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Atlético de Madrid – Arsenal desde una hora y media antes de que comience. Cuando suene el pitido final en la capital de España publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan en el Metropolitano.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Arsenal

Por otro lado, todos aquellos hinchas del cuadro colchonero que no vayan a poder ver este partido de ida de las semifinales de la Champions League en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el Metropolitano para narrar todo lo que ocurra en el Atlético de Madrid – Arsenal.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Atlético de Madrid – Arsenal?

El Metropolitano, ubicado en el distrito de San Blas – Canillejas, será el estadio donde se celebrará el Atlético de Madrid – Arsenal que corresponde a la ida del as semifinales de la Champions League. Este campo se convirtió en la casa de los colchoneros en 2017 cuando abandonaron el mítico Vicente Calderón. Ahora tienen capacidad para recibir a 70.000 espectadores y este miércoles se espera un ambiente espectacular para intentar empujar a los suyos hacia la victoria frente a los ingleses.

La UEFA designó el árbitro holandés Danny Makkelie para que imparta justicia en el Atlético de Madrid – Arsenal de la ida de las semifinales de la Champions League. Su compatriota Dennis Higler será el responsable de estar al frente del VAR revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de considerarlo oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que analice la acción en cuestión en el monitor que estará en la banda del Metropolitano.