El Atlético de Madrid, en colaboración con su accionista mayoritario, el fondo de inversión Apollo Sports Capital (ASC) ha celebrado este jueves The Forum, un encuentro que ha congregado en el Riyadh Air Metropolitano a los mayores líderes empresariales de la industria del fútbol.

Durante la mesa dedicada a la incursión de los fondos privados en el deporte, Robert Givone, socio de Apollo y co-gestor de ASC, ha querido destacar la relevancia que ha tenido Madrid, como ciudad, a la hora de aumentar el interés por invertir en el club madrileño y en proyectar la construcción de distintos activos inmobiliarios en la capital.

«No puedo expresar con palabras lo honrados que nos sentimos de invertir aquí, es un equipo que me provoca escalofríos» arrancaba Givone. «Sabemos cómo conseguir ingresos para que el club pueda crecer. El complejo que estamos desarrollando sólo se puede crear en una ciudad grande, donde poder diversificar ingresos. Para eso Madrid es perfecta. Ahora mismo es la ciudad más dinámica y que más está creciendo de Europa gracias, en gran medida, al apoyo de sus políticos», ha subrayado.

De hecho, el principal directivo del fondo ha puesto en valor la «ayuda» recibida por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la ciudad, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.

Un ‘macro complejo’, foco económico

Respecto a la creación de un macro complejo en los alrededores del Metropolitano el actual dueño del club ha advertido de que «el valor va a seguir aumentando» porque «ahora cuando se va a un partido se va una semana entera»: «Nos interesan los activos que tengan gran potencial y aquí el principal se basa en venir a la ciudad», ha explicado el directivo de Apollo.

También ha intervenido en el evento el alcalde la ciudad, Martínez-Almeida y ha destacado que, más allá del terreno de juego, existe una competición entre ciudades para «retener el talento que consolida el crecimiento» y para ello cada ciudad debe encontrar su «nicho» o ventaja competitiva.

En este sentido, Almeida ha subrayado que la clave en la capital es «el equilibrio entre el crecimiento económico y la calidad de vida», referida a lo que hacen los madrileños «al salir de sus trabajos». En este punto ha reconocido que el Atlético de Madrid está desarrollando «el mayor complejo de ocio de España» con «todas las ventajas estratégicas» que eso conlleva.

Sobre este proyecto ha detallado que no se trata sólo de una ciudad del deporte «público-privada», sino de numerosas infraestructuras dedicadas al ocio y al entretenimiento como un centro comercial, una piscina de olas para hacer surf y una gran parte de oferta educativa. Asimismo, el alcalde ha reconocido que este gran desarrollo supondrá un gran atractivo para la inversión inmobiliaria.

Madrid, clave para la inversión

En este sentido el CEO del family office Quantum Pacific, Antoine Bonnier, ha apuntado que Madrid «es una ciudad dinámica e interesante que entusiasma». En su intervención ha presumido de tener «un partner impresionante» y «el mejor equipo de gestión» que va a llevar al equipo, como institución, a otro nivel dentro de la industria.

«No todos van a poder competir con nuestra ciudad deportiva y de ocio. Espero que no convirtamos en el club más fuerte de España y de Europa», ha señalado también Bonnier con un guiño a las semifinales de Champions League a las que se enfrenta el Atlético de Madrid la próxima semana.

En sintonía con lo comentado por Apollo y Quantum Pacific, Ben Enowitz, CFO de MARI Group ha recuperado los halagos a la capital española señalando la importancia de Madrid como sede de las oportunidades: «Cuanto más pueda marcar el club el calendario cultural de la ciudad, mejor. Para eso Madrid es clave».

El actual dueño del Atlético de Madrid también ha hecho mención a los anteriores dueños de los clubes de futbol destacando que «eran apasionados pero con pérdidas» y que ahora y que la incursión de los fondos han convertido este deporte en un bien «más atractivo»: «Ahora vemos un activo que va a cambiar la oportunidad de negocio», han apostillado.

El encuentro contará a lo largo del día también con la presencia de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA; Javier Tebas, presidente de LaLiga; Jorge Más, propietario del Inter Miami FC; Nasser Al-Khelaïfi, presidente de EFC y del PSG y Tony Douglas, CEO de Riyadh Air, entre otros.