Valencia-Atlético: calma antes de la tormenta

Vuelve el Atlético de entreguerras. Con el cuerpo en Liga, pero la mente en Champions. Entre las dos batallas con el Arsenal por la final de Budapest aparece un Valencia necesitado de puntos para espantar definitivamente la amenaza del descenso. Tres partidos en siete días, el día a día rojiblanco esta temporada. En Mestalla se presentará el equipo de Simeone con rotaciones bidireccionales. Por la Champions que viene y por el estado físico de varios jugadores.

El último entrenamiento previo a Mestalla se desarrolló entre algodones. No se ejercitaron ni Julián Álvarez, Giulano Simeone y Sorloth, los tres acusan molestias por el partido ante el Arsenal. Los argentinos fueron sustituidos y el noruego ni siquiera calentó. No se correrá ningún riesgo con Lookman y Hancko, que disputaron la ida de semifinales algo tocados y se espera que lleguen a Londres en la mejor forma posible. A ello hay que añadir las bajas por lesión de Pablo Barrios y Nico González.

«Aunque no hubiese partido el martes, Giuliano, Sorloth, Giménez, Julián Álvarez no habrían llegado al sábado. Está más que claro que vamos a ir con los que están mejor para competir mañana. Me lo pide la forma de los jugadores, hay chicos que el otro día terminaron con molestias. Necesitamos gente fresca para competir, que es lo que nos importa. Espero muchas cosas de ellos. Tienen la responsabilidad de estar en el Atlético», dijo Simeone.

La nota positiva la puso Giménez, que realizó parte del entrenamiento con el grupo. La suya es una reincorporación progresiva. Se lesionó hace menos de un mes, en la vuelta de cuartos de final contra el Barcelona, y desde entonces no había pisado un terreno de juego. Todavía no es uno más del grupo, pero va dando pasos. Con todo esto, la alineación de Simeone en Mestalla estará plagada de rotaciones. Solo figura Griezmann entre los delanteros disponibles y tampoco será titular.

El once del Atlético ante el Valencia contará con los menos habituales y un resquicio de la cantera. Cuando empiece el encuentro en Mestalla apenas habrán transcurrido 65 horas después de la finalización del partido de ida de las semifinales de Champions contra el Arsenal. Y cuando termine, solo quedarán 76 horas para el choque de vuelta en Londres. En el Valencia, Corberán podría recuperar a Eray Cömert después de perderse los dos últimos partidos mientras que la presencia de Lucas Beltrán es complicada. Mestalla acogerá su partido 1.500 en Liga, el que más de la historia del campeonato.

Alineaciones probables Valencia y Atlético