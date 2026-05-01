El Atlético, en cuadro ante el Valencia: bajas y rotaciones para la Champions

Vuelve el Atlético de entreguerras. Con el cuerpo en Liga, pero la mente en Champions. Entre las dos batallas con el Arsenal por la final de Budapest aparece un Valencia necesitado de puntos para espantar definitivamente la amenaza del descenso. Tres partidos en siete días, el día a día rojiblanco esta temporada. En Mestalla se presentará el equipo de Simeone con rotaciones bidireccionales.

Por la Champions que viene y por el estado físico de varios jugadores. El Atlético visita al Valencia, con lo justo y lo que le exigen las circunstancias del calendario y físicas de los jugadores. El último entrenamiento previo a Mestalla se desarrolló entre algodones. No se ejercitaron ni Julián Álvarez, Giulano Simeone y Sorloth, los tres acusan molestias por el partido ante el Arsenal. Los argentinos fueron sustituidos y el noruego ni siquiera calentó.

El resto de futbolistas que fueron titulares trabajaron a menor ritmo en una sesión que apenas superó la media hora de duración. No se correrá ningún riesgo con Lookman y Hancko, que disputaron la ida de semifinales algo tocados y se espera que lleguen a Londres en la mejor forma posible. A ello hay que añadir las bajas por lesión de Pablo Barrios y Nico González. La nota positiva la puso Giménez, que realizó parte del entrenamiento con el grupo.

La suya es una reincorporación progresiva. Se lesionó hace menos de un mes, en la vuelta de cuartos de final contra el Barcelona, y desde entonces no había pisado un terreno de juego. Todavía no es uno más del grupo, pero va dando pasos. Con todo esto, la alineación de Simeone en Mestalla estará plagada de rotaciones. Solo figura Griezmann entre los delanteros disponibles y tampoco será titular. El once del Atlético ante el Valencia contará con los menos habituales y un resquicio de la cantera.

«Aunque no hubiese partido el martes, Giuliano, Sorloth, Giménez, Julián Álvarez no habrían llegado al sábado. Está más que claro que vamos a ir con los que están mejor para competir mañana. Me lo pide la forma de los jugadores, hay chicos que el otro día terminaron con molestias. Necesitamos gente fresca para competir, que es lo que nos importa. Espero muchas cosas de ellos. Tienen la responsabilidad de estar en el Atlético», dijo Simeone.