68 años, 40 en la televisión y una genética envidiable: las cifras de Jordi Hurtado, el rostro inmortal

Jordi Hurtado se ha consolidado como uno de los rostros más emblemáticos de la pequeña pantalla de nuestro país. Este 16 de junio cumple 68 años y, una vez más, además de su intachable y longeva carrera televisiva (que supera ya los 40 años), su envidiable genética y su aparentemente inalterable aspecto físico vuelven a acaparar titulares. Lleva conduciendo el mítico programa Saber y ganar desde 1997 y su rol como presentador se ha convertido en un fenómeno cultural conocido por todas las generaciones. Su imagen, casi inmune con el paso del tiempo, ha alimentado durante años memes, bromas y teorías sobre su inmortalidad, hasta el punto de ser considerado como la figura eterna de la televisión española.

Es por ello por lo que en cada cumpleaños se refuerza aún más la idea de que es un hombre capaz de desafiar al tiempo frente a las cámaras. Sin ir más lejos, hace unos años, el perfil de X del archivo de la cadena pública bromeó con este tema: «Hoy es el cumpleaños de nuestro compañero Jordi Hurtado. Se desconoce su edad real, pero tenemos documentos que lo muestran presentado allá en la Edad Media. ¡Felicidades, Jordi!», escribían junto a un vídeo en el que se le veía en sus inicios televisivos, presentando el concurso Si lo sé … no vengo.

Hoy es el cumpleaños de nuestro compañero Jordi Hurtado. Se desconoce su edad real… pero tenemos documenfos que le muestran presentando ya en la Edad Media 😁😁 👉 https://t.co/E5KGfsFihn ¡Felicidades Jordi! #FelizMartes pic.twitter.com/Rulo9CR9uj — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) June 16, 2020

Sobre su genética envidiable, Jordi Hurtado no ha tenido problema en pronunciarse en más de una ocasión. Y aunque no hay una explicación aparente de su rostro inmortal, lo cierto es que él mismo sí que ha desvelado algunos de los hábitos que sigue y que considera que podrían beneficiar a su salud y a su comentado físico. «El hecho de estar activo, aunque no haga deporte, y tener un trabajo absolutamente vocacional, te llena de salud. Huyo del sedentarismo e intento estar muy activo siempre», comentó a Mundo Deportivo el pasado 2022. No obstante, a otros medios como El Mundo, el presentador sí que ha revelado que opina que tiene un «componente genético de suerte» que pocos poseen.

Así es la vida personal de Jordi Hurtado a sus 68 años

Jordi Hurtado y su mujer, Rosa Carmen Palau. (Foto: Gtres)

Más allá de su intachable carrera profesional, lo cierto es que son pocos los datos que se conocen sobre su vida personal. No obstante, se sabe que lleva casado con Rosa Carmen Palau más de tres décadas, formando así una de las parejas más estables del panorama televisivo de nuestro país. Fruto de su matrimonio nacieron sus tres hijos: Mireia, Laia y Jordi. Desde 2002, viven en Molins de Rey, una localidad ubicada en la provincia de Barcelona. Allí, compraron un espectacular palacete de 472 metros cuadrados que cuenta con unas impresionantes vistas al parque natural de Collserola. Según varios medios, su valor rondará los 700.000 euros.