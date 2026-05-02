Antonio Abreu, peluquero y experto capilar: «Lo normal es perder alrededor de 50 y 100 pelos diarios»

Lo normal es perder alrededor de 50 y 100 pelos diarios, es lo que opina un peluquero experto capilar. Este profesional, no duda en darnos algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. La melena en esta época del año puede sufrir las consecuencias de un elemento que puede acabar siendo esencial en estos días que hasta el momento nadie hubiera visto llegar.

Esta pérdida de pelos diarios se puede minimizar o intentar reducir al máximo. En especial, en estos días en los que realmente puede convertirse en la antesala de algo más. Este cabello que necesitamos empezar a tener en mente, puede acabar generando a unos cuidados especiales. A medida que ganamos años deberemos estar pendientes de unos cambios en la melena que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Una situación del todo inesperada que, acabará generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es normal esta pérdida de pelo de una manera que puede sorprendernos.

Este experto capilar nos da este consejo

Las redes sociales permiten empezar a prepararnos con algunas cualidades que pueden convertirse en la antesala de algo más. Será el momento de empezar a visualizar este tipo de cambios que, sin duda alguna, se convertirán en esenciales.

Este cambio de tendencia que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente, en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Tocará conocer lo que puede pasar en breve, en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo esencial.

La pérdida de cabello es algo que sucede con el paso del tiempo y en determinadas etapas vitales. Por lo que, tocará estar preparados para sufrir unos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Es hora de empezar a tener en mente algunos detalles que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Sin duda alguna, este experto capilar puede acabar siendo el que nos aporte una luz al final del túnel, una teoría que hay que cumplir.

Ante cualquier duda, nunca está de más preguntar a ese peluquero o peluquera que pueden ayudarnos a lucir nuestra mejor melena.

Lo normal es perder entre 50 a 100 pelos diarios

Podemos perder entre 50 a 100 pelos diarios, es importante empezar a prepararnos para una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Es importante cuidarse ante una serie de cambios que pueden ser esenciales.

Los expertos de Isdin nos dan en primer lugar algunas de las causas que hacen que el pelo se acabe cayendo de forma inevitable en más cantidad:

Genética: tus genes determinan su densidad, textura y velocidad de crecimiento.

Nutrición: tu cabello se alimenta de lo que comes. Una dieta rica en vitaminas y minerales, como la vitamina E, hierro, biotina, zinc y proteínas, es fundamental para fomentar un crecimiento saludable y prevenir la caída capilar.

Hormonas: las fluctuaciones hormonales pueden alterar el ciclo de crecimiento del cabello. El embarazo, el posparto o la menopausia son claros ejemplos de ello.

Contaminación ambiental: el smog y las partículas en el aire, pueden dañar tu cabello de manera similar a cómo los químicos dañan las plantas. Debilitan tu cabello y dificultan su crecimiento saludable.

Siguiendo con la misma explicación: «Cada fibra de cabello sigue un ritmo diferente, mientras algunas crecen, otras caen. La pérdida es gradual, empezando con una disminución progresiva del grosor y con menos cantidad hasta que finalmente desaparece. “Lo primero que tenemos que determinar es la causa de la caída capilar”, aclara la Dra. Gómez. ¿Tenemos una caída estacional, tras una situación de estrés o después de haber sufrido una enfermedad? En este caso, se trataría de una caída muy intensa en un corto periodo de tiempo, por lo que Alba recomienda aportar los micronutrientes específicos que ayudarán a la renovación capilar. En cambio, en una caída de origen genético donde el cabello se debilita de manera más paulatina, Alba recomienda empezar con extractos vegetales que ayuden a fortalecer nuestro cabello».

Podemos empezar a luchar contra esta caída del cabello: «El cabello está en constante renovación celular y su crecimiento y vitalidad son muy sensibles a los desequilibrios de la dieta. Una mala alimentación puede debilitar el bulbo, centro de fabricación del cabello. Por eso, es recomendable seguir una dieta sana y equilibrada que incluya proteínas de origen animal y vitaminas y minerales de las frutas y hortalizas. Las grasas vegetales y los frutos secos también ayudarán a que tu pelo crezca sano. Además, puede ser de ayuda añadir suplementos alimenticios a tu dieta. Un buen suplemento es aquel que aporta los nutrientes que tu cabello puede necesitar, una cápsula formulada por una combinación de ingredientes que ayudan a que tu cabello sea más fuerte, sano y que no se caiga. Alba Villanueva, ISDIN Dermalab Manager, te lo cuenta: ‘’Es imprescindible que le demos a nuestro cabello los nutrientes necesarios para que esté sano. Cada vez es más normal aportar en nuestra dieta complementos alimenticios que nos ayuden a conseguir este aporte de nutrientes».