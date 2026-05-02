El estremecedor testimonio de un profesor cubano: «En Cuba se llora de pobreza, Cuba es el infierno en la tierra»

Ricardo Vilahomat es un profesor universitario de Cuba en el exilio. Muchos le hemos conocido a través de este vídeo de su reciente declaración en el Parlamento de Uruguy, donde conmovió a todos los presentes al desnudar la tragedia de lo que está ocurriendo hoy en Cuba.

Este profesor exiliado tomó la palabra de forma espontánea en el foro Voces por Cuba y Venezuela: derechos, verdad y justicia del Parlamento uruguayo y dejó mudo a todo el auditorio. Sólo el aplauso final rompió el apabullante silencio. «No sabía lo que iba a decir, solo empecé a hablar y salió todo», dijo después.

Lo que comenzó como una intervención de tres minutos se extendió hasta los trece, sin que nadie lo interrumpiera. Con la voz quebrada por la emoción, Vilahomat relató la tragedia descarnada de su país.

«En Cuba se llora de pobreza», exclamó. «Ustedes no saben lo que es llorar de pobreza». Con dolor profundo, continuó asegurando que «lo perdimos todo… Cuba es un país roto. Se perdió la nación… se perdió la identidad… se perdieron las costumbres… porque lo que tú acostumbrabas a comer, no lo tienes, no lo puedes conseguir».

Ricardo Vilahomat habló de la degradación diaria de la vida en Cuba: «Tienes que pasar 9 horas haciendo colas para conseguir un pote de agua». Describió cómo la existencia de un cubano se reduce a buscar lo básico: «¡Nueve horas haciendo una cola para llegar a tu casa y no tener con qué cocinar! La vida familiar se destruye, los ancianos no son atendidos en hospitales y hasta en la muerte se pierde la dignidad».

Ricardo Vilahomat denuncia adoctrinamiento «desde la infancia»

El profesor exiliado Vilahomat relató también cómo el régimen castrista impone el adoctrinamiento desde la infancia. En las escuelas, los niños «tienen que debatir una noticia cada día al empezar las clases». Ante una información sobre, por ejemplo, un ciclón, los obligaban a repetir que ‘si este ciclón hubiera sido en Uruguay, con un sistema capitalista, no tendrían la atención que tenemos en Cuba’».

«Veinte años preso por protestar»

Denunció la represión sistemática: «Se puede terminar veinte años preso por salir a protestar» y alertó sobre la falta total de garantías en los delitos políticos, las malas condiciones carcelarias y cómo el régimen amenaza con «las más severas medidas», incluida la ampliación de la pena de muerte en el Código Penal. «Hay que hablar siempre que Cuba tiene pena de muerte», recordó.

Con la fuerza moral que surge de haber vivido en la desesperación Ricardo Vilahomat sentenció: «No hay dignidad en la pobreza. No hay dignidad en la miseria», para rematar con la frase que sobrecogió a todos los asistentes: «Cuba es el infierno en la tierra».

«Abajo en comunismo una y mil veces»

Al final de su intervención, Vilahomat dejó un mensaje de esperanza y claridad: «Cuba no se va a recomponer cuando hagamos edificios nuevos. Cuba se va a recomponer cuando el hombre pueda ser digno, tener libertad y vivir».

Y cerró con voz firme y decidida: «Abajo el comunismo una y mil veces. Patria y Vida. Gracias, Uruguay».

Ricardo Vilahomat es un profesor de Física de Villa Clara (Cuba) y emigró a Uruguay en 2017 buscando un futuro mejor para su familia.