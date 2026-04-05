Sayde Chaling-Chong García, opositor cubano y activista de derechos humanos en el exilio, afirma que «Cuba ya está capitulando ante Trump y va a ser libre de la tiranía comunista en 2026». Sayde Chaling-Chong cuenta (hasta donde puede) las reuniones recientes que ha mantenido con Mike Hammer, el embajador de Donald Trump para Cuba. Les dejó muy claro que el objetivo del presidente Trump es acabar en este 2026 con la dictadura cubana después de 67 años: «Trump es un empresario, quiere resultados y se ha marcado el objetivo de 2026. Marco Rubio tiene un plan de la A a la Z. O se van por las buenas o se irán por las malas».

Pese al avispero iraní, Trump ha reiterado estos días el mismo mensaje: «Cuba es la siguiente». Desde OKDIARIO, Sayde Chaling-Chong lanza este mensaje a los cubanos: «Cuba va a ser libre en 2026, no tengan miedo, hay un futuro luminoso».

Sayde Chaling-Chong huyó de Cuba en Madrid. Fue en 2002. Acababa una gira con su grupo de música y se negó a subir al avión de vuelta a La Habana. Los comisarios políticos que acompañaban al grupo habían confiscado todos sus pasaportes, como es habitual. Sayde intentó huir, pero lo agarraron y comenzaron a golpearle en pleno aeropuerto de Barajas hasta romperle la mandíbula y, casi, dejarlo inconsciente para llevarlo hasta el avión en volandas. La aparición milagrosa de un policía nacional le abrió la puerta de la libertad y de una nueva vida: «Si el agente que me rescató hace 25 años me ve y me reconoce, por favor, me gustaría reencontrarme con usted porque le debo la vida».

Desde entonces, este chino-hispano-cubano se ha dedicado al activismo en favor de los derechos humanos en Cuba y China. Comprometido con la libertad de Irán, preside la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo.

Sayde Chaling-Chong cuenta que «la captura de Maduro cambia el paradigma de EEUU respecto a Hispanoamérica» y afirma con rotundidad: «Cuba ya está capitulando ante Trump». Aclara que «lo que Trump está negociando con el Partido Comunista de Cuba es cómo se van a ir, a qué hora y cuándo nos van a entregar las llaves de casa».

Cuba-Venezuela

¿Hay un ‘Delcy’ previsto para Cuba?, es la pregunta. Sayde dice que «están hablando con el hijo y el nieto de Raúl Castro». El control real del país, más allá de la figura de Miguel Díaz-Canel, lo ostenta el todopoderoso hijo de Raúl Castro, el general de Brigada Alejandro Castro Espín, jefe de la Inteligencia y la Contrainteligencia del Estado desde hace 20 años, con quien Washington estaría llevando a cabo las conversaciones. Sayde apunta con misterio: «Y con otras personas… Ya sabes: divide y vencerás».

La muerte (misteriosa) en 2022 de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, ex yerno de Raúl Castro que apuntaba a suceder a Díaz-Canel, dejó (casualmente) a Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl, en la primera línea hereditaria de la monarquía comunista cubana de los Castro. Luis Alberto Rodríguez dirigió durante años GAESA, el gran conglomerado industrial bajo el paraguas del ejército, que controla gran parte de la economía cubana, incluyendo el turismo, el comercio minorista y las remesas de divisas.

GAESA es el núcleo del aparato económico y de la corrupción del régimen. La persona que lidere la transición debe conocer bien ese entramado. Washington no contempla a Alejandro Castro Espín. Sayde Chaling-Chong piensa que «Cuba es más fácil que Venezuela porque hay una sola facción en el régimen», pese a las intrigas familiares entre los sucesores de las ramas Castro Soto del Valle (Fidel) y la rama Castro Espín (Raúl).

En este complejo tablero, Sayde Chaling-Chong apunta a un nombre a modo de tercera vía familiar: Óscar Pérez-Oliva Fraga, nieto de Ángela Castro, la hermana mayor de Fidel y Raúl, y, por tanto, sobrino-nieto de ambos. Ingeniero, de perfil tecnócrata y con curriculum en el entramado de empresas estatales del régimen, podría ser la persona elegida por EEUU para suceder a Miguel Díaz-Canel y dirigir la transición.

Óscar Pérez-Oliva Fraga es, actualmente, el viceprimer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. En una reciente entrevista a NBC News anunció que permitirán inversiones en la isla de los cubanos en el exterior y una serie de medidas de apertura económica que sonaron a las que facilitaron la caída de la Unión Soviética. «Cuba está abierta a tener una relación fluida con empresas estadounidenses», dijo Pérez-Oliva. Sayde Chaling-Chong tiene claro que «esta vez, ni Rusia ni China ni nadie va a hacer nada por Cuba».

Pobreza y represión

Con Venezuela bajo el control de Trump, el grifo del petróleo venezolano se ha cortado para Cuba. Desde hace tres meses no entra un sólo barco. «Los cubanos viven en la más absoluta pobreza», dice Sayde Chaling-Chong. «Esto se acaba, pero, mientras tanto, sigue el hambre, la represión y la propaganda de siempre. Las tiendas de Cuba están vacías, pero no de ahora, desde la caída del Muro de Berlín. No es nada nuevo. Lo normal son los apagones de 24 horas».

Sayde Chaling-Chong señala que, con todo, «siguen las detenciones de opositores». El gobierno cubano ha anunciado en las últimas horas un supuesto «indulto» a 2.000 presos políticos. Curiosa cifra que nunca ha reconocido. La oposición denuncia que las excarcelaciones de este fin de semana son de delincuentes comunes y no, verdaderamente, de opositores políticos, muchos de ellos condenados a larguísimas penas en condiciones carcelarias lamentables y sometidos a torturas desde la revuelta del 11 de julio de 2021.

Pregutamos a Sayde Chaling-Chong si, al final, habrá impunidad para los torturadores a cambio de libertad. Responde: «Ahora mismo lo prioritario es que se vayan». Aunque no descarta procesos judiciales una vez levantado el país. Sayde tiene a su hija y a su abuela en Cuba. Le describen el ambiente como el de una «calma tensa» a la espera de ser liberados por EEUU.

Sayde Chaling-Chong no descarta una intervención militar de Trump si el régimen se enroca: «La CIA sabe dónde duermen Raúl y Díaz Canel. No es descartable una operación militar, la pelota está en el tejado de ellos: por las buenas o por las malas. No es deseable, pero se llegará a una intervención militar si es necesario».

Irán, China, Zapatero y Sánchez

Para Sayde Chaling-Chong la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha supuesto un cambio radical en el mundo: «Vivimos la segunda caída del Muro de Berlín. Los que estaban detrás del Muro se reciclaron en este posmarxismo de la ideología de género y de sus nuevas luchas de clases. El mundo ha girado con Trump: la hegemonía será de Estados Unidos y no de China».

En este contexto, Sayde cree que la deriva prochina del gobierno español se debe a intereses particulares: «Zapatero y Sánchez están al servicio de Pekín. Algún beneficio personal les estará reportando».

La influencia de China y Huawei en España con Sánchez genera recelos en Europa y entre nuestros aliados occidentales: «Huawei y las empresas chinas están obligadas a espiar a sus clientes». Sayde recuerda que la infiltración de China en la España de Sánchez alcanza los resortes más sensibles para nuestra segurodad: «Hay tecnología de Huawei en Moncloa, CNI, Ejército, Policía, Renfe y hasta en Adif». Y alcanza, también, otros ámbitos: «El Teatro Real suspendió una obra por presiones del embajador chino y luego obtuvo un patrocinio de Huawei».