Trump cumple su advertencia y ordena retirar 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cumplido la advertencia que hacía un par de días a Alemania y ha ordenado retirar 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en el país, según altos mandos del Pentágono citados por medios de EEUU este sábado.

«El secretario de Guerra ha ordenado la retirada de aproximadamente 5.000 soldados de Alemania. Esta decisión se produce tras una revisión exhaustiva del despliegue militar del Departamento en Europa y responde a las necesidades y condiciones del teatro de operaciones», ha dicho el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, según asegura la periodista Kellie Meyer de Newsmax en sus redes. Añade que Washington prevé «que la retirada se completará en los próximos seis a doce meses».

Trump ya había amenazado esta semana con retirar soldados de Alemania tras unas provocadoras palabras del canciller alemán, Friedrich Merz, quien el pasado lunes aseguró que Irán está «humillando» a EEUU en las negociaciones de paz y añadió que él no veía ninguna «estrategia clara» de salida del conflicto por parte de Washington. Tras este contundente ataque, Trump aseguró el pasado jueves que «Estados Unidos estaba estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania».

El ejército estadounidense tiene una enorme presencia en Alemania con más de 36.000 soldados en servicio activo distribuidos en varias instalaciones clave del país, entre ellas:

la base aérea de Ramstein

el cuartel general en Wiesbaden

las áreas de entrenamiento de Grafenwöhr y Hohenfels en Baviera

y en la base aérea de Spangdahlem

el complejo militar de Stuttgart.

Merz encendió la mecha del desencuentro al asegurar que los estadounidenses «se han metido» en una «guerra en Irán» sin «ninguna estrategia», lo que dificulta la finalización del conflicto porque «los iraníes, al parecer, negocian con mucha habilidad o, mejor dicho, saben muy bien cómo no negociar».

«Hay toda una nación que está siendo humillada por los dirigentes iraníes», añadió respecto a la marcha de las negociaciones, e insistió en que la situación «es bastante complicada».

Trump respondió con dureza a la provocación de Merz asegurando, con su personal visión de la diplomacia, que «¡no tiene ni idea de lo que habla!» y le preguntó si le parece bien que «Irán tenga el arma nuclear».

«Cree que no pasa nada si Irán tiene el arma nuclear. Si Irán la tuviera, el mundo entero estaría en sus manos», ha subbrayado Trump , al tiempo que ha hecho referencia a la situación económica de Alemania, indicando que no le «extraña» que al país «le vaya tan mal tanto en lo económico como en otros aspectos».