Bárbara Lennie y Diego Postigo rompen su relación después de diez años y una hija en común

La actriz Bárbara Lennie y el músico y productor Diego Postigo han tomado la decisión de poner fin a su relación sentimental tras una etapa de más de diez años juntos y una hija en común, Roma. La pareja siempre se ha mantenido alejada del foco mediático y poco se sabía de la vida que compartían, en una de las relaciones más discretas del panorama cultural español. La noticia marca el final de una de las parejas más influyentes del entorno artístico, donde ambos han consolidado carreras muy reconocidas.

Lejos de las exposiciones constantes en redes sociales o de las apariciones públicas como pareja, su relación se basó siempre en un perfil bajo, dejando que sus respectivas trayectorias profesionales ocuparan el centro de la atención mediática. En el caso de Lennie, una de las actrices más respetadas del cine español contemporáneo, su carrera ha estado marcada por trabajos de gran prestigio en cine y teatro. Por su parte, Postigo ha desarrollado una trayectoria vinculada a la música y la producción audiovisual.

Según ha adelantado LOC (El Mundo), la ruptura se habría producido de manera reciente y sin que existan, por el momento, detalles concretos sobre los motivos que han llevado a la separación. En este sentido, la discreción ha sido la tónica habitual en la pareja, que siempre evitó convertir su relación en un elemento mediático o en un foco de atención pública.

La relación de ambos comenzó en 2016, cuando la intérprete conoció al que fuera marido de la modelo Bimba Bosé, y ella misma no dudó en describir aquel primer encuentro como un auténtico flechazo: «Fue un poco cósmico. Si no, no estaríamos donde estamos. Nos enamoramos mucho». A partir de ahí, ambos iniciaron una vida en común que más tarde se consolidó con la llegada de su hija, en un entorno familiar muy alejado del ruido mediático, en una vivienda situada en la zona de El Retiro.

Recordemos que esta relación ya contaba con un núcleo familiar previo, ya que Diego Postigo es padre de Dora Postigo y June, fruto de su relación con la difunta modelo Bimba Bosé, sobrina de Miguel Bosé. La llegada de Bárbara Lennie al entorno familiar se produjo en un momento especialmente delicado, tras la pérdida de la artista y musa de David Delfín. En ese contexto, la actriz asumió un papel de apoyo que ella misma ha descrito en más de una ocasión como natural, señalando que su relación con ambas «es espectacular».

En 2022 nació la pequeña Roma, que se integró plenamente en la familia y que actualmente tiene tres años. Una etapa que consolidó aún más el vínculo entre ambos, dentro de una convivencia marcada por la discreción y la estabilidad.

Eso sí, fuentes próximas al entorno de la pareja insisten en que no se trataría de una ruptura conflictiva, sino más bien de una separación de mutuo acuerdo, que se ha producido de forma natural tras una etapa compartida. En este sentido, tanto Lennie como Postigo continúan volcados en sus carreras profesionales, con nuevos proyectos en marcha dentro de sus respectivos ámbitos. Una historia que comenzó con intensidad y que ahora, sin estridencias, llega a su final.