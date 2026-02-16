Oficial: el circuito de Barcelona renueva con la F1 hasta 2032… y rotará cada año con Spa

Barcelona seguirá en la Fórmula 1. El circuito de Barcelona-Cataluña ha anunciado este lunes su renovación con el Gran Circo hasta 2032, aunque será en años alternos. Montmeló rotará con el trazado de Spa y formará parte del calendario cada dos años. Su contrato expiraba este año y con la entrada de Madrid había dudas sobre su continuidad. Pero, finalmente, el mítico trazado de la Ciudad Condal acogerá la F1 en 2028, 2030 y 2032.

El Circuito de Barcelona-Cataluña, que ha acogido 35 ediciones de la Fórmula 1 desde su inauguración en 1991, mantendrá su lugar en el calendario más allá de 2026, cuando terminaba el anterior contrato. La renovación la han firmado los representantes de Circuits de Cataluña, SL, sociedad participada mayoritariamente por la Generalitat de Cataluña y adscrita al Departamento de Empresa y Trabajo, con Formula One World Championship Limited (FOWC) en relación con el Gran Premio de Barcelona-Catalunya como prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 2 para los años 2 y 2 de la prevista para 2026.

A partir de ese año, la cita llevará el nombre de Gran Premio de Barcelona-Cataluña en lugar del habitual Gran Premio de España. El Circuito de Barcelona-Cataluña acogerá entre el 12 y el 14 de junio de 2026 la 36 edición del campeonato del mundo, la primera bajo la nueva denominación.

Per vosaltres i gràcies a vosaltres. 🤗 El Circuit continuarà acollint el Gran Premi de #F1 fins al 2032! 💪💪#BarcelonaGP pic.twitter.com/Zq8ztL259R — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_cat) February 16, 2026

Pol Gibert, secretario general de Empresa y Trabajo y consejero delegado de Circuitos de Cataluña, celebró la renovación: «Celebramos la renovación del Gran Premio de Fórmula 1 en Cataluña, como mínimo, hasta el año 2032 y agradecemos la confianza depositada en el Circuito de Barcelona-Catalunya y en el país a lo largo de todos estos años. Esta renovación es fruto de una relación sólida y de trabajo conjunto, y representa un paso muy importante para seguir consolidando a Cataluña como plaza de referencia dentro del calendario internacional. La Fórmula 1 supone una inyección económica de más de 300 millones de euros por edición, pero es sobre todo un evento estratégico para proyectar Cataluña en el mundo como un país capaz de organizar competiciones deportivas del máximo nivel»

Por su parte, Stefano Domenicali, Presidente y Consejero Delegado de Fórmula 1, aseguró que «Barcelona es una ciudad increíble, y los aficionados de Fórmula 1 siempre nos reciben con mucha pasión, así que estoy encantado de que sigamos compitiendo en el Circuito de Barcelona-Cataluña durante muchos años más. El equipo ha invertido mucho en el circuito y ha organizado festivales fantásticos para los fans en los últimos años, y esperamos ver cómo siguen desarrollando la experiencia, tanto para los asistentes a la cita como para la ciudad en su conjunto. Quiero agradecer a Salvador Illa, Presidente del Gobierno de Cataluña, a Pol Gibert, consejero delegado de circuitos de Cataluña y secretario general del Departamento de Empresa i Trabaja su compromiso firme con la acogida de la Fórmula 1; y a Oriol Sagrera, ex consejero de Circuitos de Cataluña SL y ex secretario general del Departamento de Empresa y Trabajo, que fue clave para asegurar esta renovación. ¡Tengo muchas ganas de ver a nuestros magníficos aficionados en Barcelona el próximo mes de junio!».