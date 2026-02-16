Fernando Alonso es consciente de que su AMR26 necesita mejoras antes de empezar el Mundial. El chasco que se llevó en los primeros tests de pretemporada sembró el pánico en Aston Martin, conscientes de que el coche está muy por debajo de lo que se esperaba en un primer momento. Problemas que han hecho que tanto el español como Adrian Newey hayan tenido que salir para dar plazos sobre cuándo el coche tendrá nivel para competir con los mejores.

El británico fue claro en la última reunión que tuvieron: «Sé que esto no está funcionando ahora mismo, pero sé cómo voy a sacaros de este lío». Un mensaje esperanzador que sigue comprando Alonso, que siente que su Aston Martin tiene tiempo para solucionar los problemas para mejorar tiempos después de que les faltase ritmo en las dos primeras pruebas en comparación con los equipos que son líderes.

«Él (Newey) tiene todo lo que necesitamos. Tiene la experiencia de haber estado tanto en los momentos buenos como malos. Creo que tenemos un camino muy claro que seguir para así mejorar». Aston Martin llegó tarde a las pruebas de Barcelona y eso hizo que el coche solo rodara 65 vueltas, marcando los tiempos más lentos en Bahrein. Un problema que puso en el foco el primer gran diseño de Adrian, tanto por la implantación del motor de Honda como la caja de cambios interna.

Alonso piensa en Melbourne…y la segunda parte del Mundial

«Está claro que debemos mejorar muchas cosas. Perdernos Barcelona no fue lo ideal, así que tenemos que seguir avanzando poco a poco. Optimizaremos nuestro rendimiento e identificaremos las áreas que debemos mejorar. Ya dijimos en la presentación del coche que tendríamos un comienzo un poco más complicado, con el pie izquierdo. Sigo pensando que la segunda parte de la temporada mucho mejor», dijo en Sky Sports.

«El coche de Melbourne va a ser muy diferente. Creo que todo va sobre ruedas en ese sentido», fue tajante Alonso después de haber corrido 200 vueltas la semana pasada. Aun así, es consciente de que Aston Martin necesita mejoras cuanto antes: «Necesitamos integrar un poco el motor y la primera caja de cambios. Pero creo que el rendimiento aerodinámico y del motor seguirán dominando el tiempo de vuelta, así que es ahí donde necesitamos optimizar el rendimiento», confesó.

«Todavía no sabemos exactamente dónde estamos, quizá la semana que viene tengamos una visión más clara, pero por el momento esas son las dos áreas en las que estamos concentrados», concluyó Alonso para seguir dando esperanzas de que aún es pronto para dar el Mundial por perdido.