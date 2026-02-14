Aston Martin admite la preocupación con el AMR26 de Fernando Alonso: «No estamos siendo competitivos»

Aston Martin preocupa mucho a Fernando Alonso. En apenas tres días de expectación total por cómo rodaba el AMR26, los primeros resultados en Bahréin no han invitado al optimismo. El último test en Bahréin sembró el pánico y ni el asturiano ni Lance Stroll están contentos con las mejoras que implementó Newey para soñar con un coche competitivo para pelear el Mundial.

Aunque aún necesita hacer pruebas en varios de sus componentes, Aston Martin volvió a dejar dudas. Con Lance Stroll (1:38.165) al volante durante toda la jornada de este viernes, solamente fue más rápido que el Cadillac, que había provocado una bandera roja por la mañana. Mike Krack, ingeniero jefe de pista, hizo balance de las conclusiones sacadas esta pretemporada: «Lo importante es que hemos aprendido que tenemos aún por delante mucho trabajo. Tenemos un coche nuevo con piezas nuevas y tienen que integrarse bien. Aun no estamos a un nivel tan competitivo como el resto en este momento. Creo que nuestro coche tiene potencial, pero hay que trabajar duro», comenzó explicando.

«Ahora lo que debemos hacer es priorizar las cosas que tenemos que cambiar. Para la semana que viene no tenemos mucho tiempo, pero después fijaremos cuáles son las prioridades para empezar a trabajar en ellas». En los primeros test, Aston Martin ha visto cómo Mercedes, McLaren, Red Bull y Ferrari le superan en rodaje y sensaciones a Fernando Alonso. Para Krack, el AMR26 tiene opciones de reengancharse a la ilusión: «Lo más importante estos días de tests es rodar. Tenemos pequeños problemas que hay que resolver. Eso lleva tiempo y una vez lo solucionemos podremos analizar bien los puntos débiles del coche y así mejorarlos en el futuro», dijo.

De momento, Aston Martin llama a la calma antes de entrar en pánico: «Necesitas un coche que acumule kilómetros, con estas reglas aprendes en cada vuelta. Así que lo primero es completar los programas de test que se han planeado. Luego ya puedes pensar en progresar, pero necesitamos paciencia». Estas son las últimas pruebas antes del comienzo de la temporada oficial, que será el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia, donde será la prueba de fuego para Fernando Alonso.