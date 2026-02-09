El AMR26 ya es una realidad: así es el coche con el que Newey devuelve la ilusión a Fernando Alonso

El AMR26 ya es una realidad: el nuevo coche de Fernando Alonso con el que correrá en el Mundial de Fórmula 1 2026 ha quedado presentado este lunes en la sede de Aramco, patrocinador principal de Aston Martin. El monoplaza, como se pudo detectar en los test de Montmeló, irrumpe con un diseño de lo más agresivo y diferente al resto de vehículos de la parrilla con el claro sello de Adrian Newey.

Era el día que los seguidores del piloto español ansiaban desde hace casi año y medio, concretamente desde que se anunció el fichaje de Newey en septiembre de 2024 como jefe de desarrollo y accionista de la escudería, y por fin este lunes se produjo la inauguración del esperadísimo AMR26. Ese coche con el que Alonso vuelve a soñar en su, quizá, última oportunidad de ganar su tercer título de F1.

La combinación de elementos (aerodinámica de Newey, entrada del motor Honda, nuevo reglamento…) que veremos a partir del Gran Premio de Australia en el inicio del campeonato ha devuelto la ilusión a un Alonso que a sus 44 años se ve capaz de pelear por victorias gracias al coche ideado por el ingeniero al que siempre quiso en su equipo y el más laureado de la historia de la F1.

El diseño del AMR26, como decimos, es distinto al concepto que más se viene repitiendo desde los test de Montmeló, característico por su suspensión trasera al estilo Red Bull de 2021 y los múltiples detalles con los que Newey busca la mayor capacidad aerodinámica. La tapa del motor es súper estrecha y, aunque el propio ingeniero inglés afirmase que no será el mismo coche que se verá en Bahréin a partir de este miércoles, a grandes rasgos el monoplaza presentado este lunes en Arabia Saudí se asemeja mucho al de Barcelona.

Así es el AMR26, el nuevo coche de Alonso

Y, por supuesto, el color que predomina en el vehículo es el verde, aunque se mantienen los tonos negros después de que se tiñera de oscuro por completo en los primeros test de la pretemporada. El oscuro se cuela por el pontón delantero y recorre parte de los laterales. La presentación, pese a quedar eclipsada por los cortes de señal, lo tuvo todo: Alonso, Newey, un violinista interpretando música de Hans Zimmer… Aston Martin lo apuesta todo a 2026.