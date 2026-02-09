Así es el nuevo mono de Fernando Alonso: Aston Martin deja una pista clave sobre el color del coche

Aston Martin aprovechó este lunes, día de la presentación de su nuevo monoplaza, para desvelar el mono que vestirán Fernando Alonso y Lance Stroll en el Mundial de Fórmula 1 2026. Desvelado el atuendo que utilizarán dentro del coche sus pilotos, la escudería dejó una pista clave sobre cuáles serán los colores del AMR26, cuyo diseño se descubrirá en torno a las 20:00 horas.

El verde vuelve a predominar en el mono de Alonso, aunque hay dos bandas negras que recorren los laterales del uniforme. Todo indica a que el primer coche de Adrian Newey en Aston Martin, además del color característico del equipo británico, tendrá muchos tonos negros.

Por supuesto, no será ni de lejos un diseño similar al que mostraron en los test de Montmeló, con el AMR26 completamente teñido de negro, pero se espera que el monoplaza, además de verde, dé mucha importancia a tonos más oscuros.

Si en el coche de la pasada temporada el negro sólo se podía ver en los pontones laterales, Aston Martin ha dejado bastantes pistas de que el color que pintará el delantero podría no ser el verde, al estilo del diseño que utilizaron en el Gran Premio de Estados Unidos 2025. En Austin, tanto esta zona como los dos alerones estaban teñidos de negro.

Gran número de patrocinadores en el mono de Alonso

El mono de Alonso, diseñado sobre todo por la marca de ropa Puma, incorpora un gran número de patrocinadores como Aramco, que da nombre al propio equipo de F1, Honda, motorista de Aston Martin, o Cognizant, entre otros. Tal es la acumulación de marcas que se pueden ver hasta más de 20 logos en la vestimenta.

En la parte de la cintura, en el caso de Alonso, se puede ver una miniatura de la bandera de España, algo que también podría portar tanto en el casco como en el monoplaza. Aramco, como decimos, es el patrocinador principal y se hace hueco en grande en medio del mono y en las mangas. Precisamente en la sede de la empresa petrolera tendrá lugar la presentación del AMR26 este lunes, un acto que promete ser espectacular.