Honda empieza con mal pie y tiene que cambiar el motor del Aston Martin el primer día

Aston Martin está en problemas. El primer día de test de pretemporada en Bahrein no ha tenido los resultados esperados con el nuevo motor Honda del AMR26, donde Fernando Alonso ha sembrado preocupación con los primeros en abierto y su primer cronometraje oficial. Después de marcar el segundo peor tiempo de este miércoles y el segundo menor número de vueltas (33), por la tarde el Aston Martin sumó apenas tres vueltas más, pues, cuando no había rodado ni un cuarto de hora, debió volver al ‘paddock’ por problemas en el motor.

«Tuvimos un comienzo bastante bueno por la mañana. Fue el primer día de Lance en el coche, realizando algunas pruebas aerodinámicas por la mañana con las parrillas grandes que todo el mundo usa hoy en día, y luego pasamos a varias pruebas más. Desafortunadamente, tuvimos un problema que empezó a desarrollarse; vimos en los datos que algo estaba ocurriendo en la parte trasera e intentamos solucionarlo durante la pausa del almuerzo. Pero al final tuvimos que cambiar la pieza, así que perdimos un poco de tiempo esta tarde», explicó Aston Martin.

«Sin embargo, este jueves Fernando estará en el coche y volveremos a atacar para sumar algo de kilometraje y aprender todo lo posible con las nuevas reglas. Estamos integrando a nuestro nuevo socio de motores, el nuevo combustible, y todo es nuevo, incluida la caja de cambios, así que hay mucho trabajo por hacer. Pero empujaremos fuerte y, bueno, veremos qué conseguimos», añadió.

Tests necesarios para el nuevo Aston Martin de Fernando Alonso

Por su parte, el español Carlos Sainz estrenó el FW48 de Williams con 77 vueltas por la mañana. Su equipo estuvo ausente de los ensayos de Barcelona para, según el director James Vowles, llegar en condiciones óptimas a Baréin. Por la tarde, fue Alex Albon el que se probó con el monoplaza.

Los test de pretemporada tendrán lugar en Baréin a lo largo de seis jornadas, repartidas en dos tandas de tres días, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. Esas son las últimas pruebas antes del comienzo de la temporada oficial: el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.