Fernando Alonso recibe la única buena noticia de la pretemporada

Tras la decepción que supuso la primera semana de test en Bahréin, Fernando Alonso acaba de recibir una buena noticia para enjuagar su mal sabor de boca. Chris Cronin volverá a ser su ingeniero de pista después de que Aston Martin decidiese retirarle de su rol en 2025 provocando un importante enfado en el asturiano.

Fernando Alonso no quería renunciar al tipo que le guió a conseguir varios podios en 2023, pero la escudería tenía otros planes ascendiendo a Andrew Vizard al rol de contacto por radio del español. La sintonía entre ambos no fue la misma que la que tuvo Fernando con Cronin y finalmente Aston Martin ha decidido rectificar trayendo de regreso a uno de los talismanes del piloto.

El equipo verde no ha cumplido, ni mucho menos, con las expectativas marcadas para este 2026. Aston Martin no ha conseguido que su motor Honda carbure con un chasis excesivamente estrecho para la creación japonesa. Al mismo tiempo, la caja de cambios desarrollada en la fábrica de Silverstone tampoco está optimizada.

Este cúmulo de factores han hecho que el monoplaza esté en los test mucho más lejos de lo esperado con respecto a otros rivales. El botón rojo se ha accionado en una escudería Aston Martin que podría adelantar una serie de modificaciones en el monoplaza de cara al Gran Premio de Australia.

Veremos si realmente suceden todas estas promesas, lo que es cierto es que Fernando Alonso cuenta con un motivo para sonreír con la presencia de un Chris Cronin con el que mantuvo siempre una enorme sintonía en pista. Con Vizard tuvo la pasada temporada sus más y sus menos especialmente en momentos estratégicos que casualmente terminaron por beneficiar a su compañero Lance Stroll.

El bicampeón del mundo se siente mucho más a gusto con esta decisión que parece que será la única buena noticia de la pretemporada, visto lo visto. Aston Martin vuelve este miércoles al asalto de Sakhir con la esperanza de poder dar más vueltas al motor Honda. Veremos si las buenas nuevas se empiezan a acumular para el asturiano y la actual depresión se convierte en esperanza para el futuro.

¿Cuándo corre Fernando Alonso en Bahréin?

Los últimos test comienzan este miércoles con Lance Stroll pilotando el Aston Martin por la mañana y Fernando Alonso quedando relegado a la tarde. El jueves de test será completamente para el asturiano, mientras que el canadiense dispondrá del monoplaza el viernes al completo.

La decisión del equipo resulta un tanto extraña teniendo en cuenta que la semana anterior Lance Stroll tuvo dos días completos, mientras que Alonso apenas dispuso de uno. El español, es cierto, tuvo un día en Montmeló, pero quizá el canadiense vaya a tener el cuentakilómetros más avanzando que su compañero antes del Gran Premio de Australia.