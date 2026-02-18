Aston Martin toca fondo en otra jornada negra de tests para Fernando Alonso

Aston Martin se queda sin tiempo en los test de pretemporada de Fórmula 1. La escudería navega sin rumbo después de otro día para olvidar para el equipo británico. Fernando Alonso apenas pudo rodar 28 vueltas en la mañana (media carrera del Gran Premio de Bahréin) antes de que su monoplaza dijese basta con una fuga hidráulica.

Lance Stroll corrió la misma suerte por culpa del cambio de marchas diseñado por la escudería y que provocó que el canadiense se saliera de pista. En total, el Aston Martin rodó 54 vueltas siendo el equipo que menos giros dio de los 11 presentes en la parrilla. Ni los novatos de Cadillac (59 giros) hicieron tan poco.

Pese a que terminaron más cerca que en la semana anterior limitando las pérdidas a 2,5 segundos de la cabeza, el tiempo de Lance Stroll, el decimoquinto, deja entrever que los Aston Martin no estarán ni cerca de las expectativas marcadas en invierno cuando arranque la temporada dentro de dos semanas en Australia.

A Fernando Alonso se le pudo ver a la hora del almuerzo mantener una acalorada conversación con el diseñador Adrian Newey y los jefes de Honda en busca de unas prestaciones que no están presentes actualmente en el monoplaza. El Aston Martin sigue siendo más lento que sus rivales una media de 20 km/h, mientras que en curva se muestra como un coche nervioso y sin tino.

Paciencia para Fernando Alonso

La única buena noticia es que Honda debe mejorar por lógica afinando su motor, que la caja de cambios del Aston Martin no puede ser peor y que Newey cuenta con varios conejos en la chistera que quizá saque antes de tiempo para que no cunda el desánimo en la escudería.

La expectativa de estar cerca de los podios o las victorias es una quimera a día de hoy para los británicos. Sin potencia, sin fiabilidad y sin aerodinámica ni las manos de Fernando Alonso pueden salvar a una escudería que tiene todos los ingredientes para ser puntera, pero que ha fallado en el complejo puzzle de piezas que debe encajar antes de funcionar.

Honda, Aramco, Valvoline y Aston Martin tienen que funcionar como uno sólo y eso no se consigue de la noche a la mañana. De momento, mucho ruido en el box y pocas nueces en la pista. Fernando Alonso tendría todo el derecho a perder la paciencia porque a dos días de que acabe la pretemporada su mejor tiempo está a tres segundos del líder George Russell.