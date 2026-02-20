Honda desvela por qué se rompió el Aston Martin de Fernando Alonso: el motivo es preocupante

Fernando Alonso no gana para disgustos con el Aston Martin desde el aterrizaje de Honda. La oscuridad se ha apoderado de la pretemporada de los verdes. Y más aún después de que el asturiano se quedara tirado en mitad de la pista del circuito de Bahréin. Ahí se encendieron todas las luces de alarma dentro del equipo británico, y el fabricante japonés ha emitido un comunicado de urgencia en el que revela que el español sufrió un «problema relacionado con la batería», después de 26 vueltas en una simulación de carrera.

Después de lo que le pasó a Alonso, se desataron los rumores, y uno de ellos era un problema con la caja de cambios, algo que desmiente Honda, que afirma que el problema estaba relacionado con la batería. Es por eso que este viernes, Aston Martin y el fabricante de motores japonés llevarán a cabo un plan «muy limitado y consista solo en tandas cortas».

«Nuestra última tanda con Fernando Alonso ayer mostró un problema relacionado con la batería que afectó a nuestro plan de pruebas con el equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1», comienza diciendo el comunicado. Aunque lo más preocupante es lo que cuentan a continuación, revelando que hay «escasez de piezas de la unidad de potencia». La marca nipona, desde que el AMR26 se detuvo en mitad de un simulacro de carrera este jueves, ha realizado «simulaciones en el banco de pruebas de HRC Sakura».

«Desde entonces, hemos estado realizando simulaciones en el banco de pruebas en HRC Sakura. Debido a esto y a la escasez de piezas de la unidad de potencia, hemos adaptado el plan de rodaje de hoy para que sea muy limitado y consista únicamente en tandas cortas», asegura la nota de prensa del fabricante de unidades de potencia Honda.

La pretemporada no podía haber ido peor para Aston Martin. La alianza con Honda no está saliendo como esperaban. El fabricante de motores japonés venía de ganar con Red Bull los últimos Mundiales, a excepción del de 2025, que fue para Lando Norris, con Max Verstappen segundo y luchando hasta el final. Pero en su nueva andadura junto a la escudería de Silverstone todo son problemas. No paran de crecerles los enanos y la temporada arranca en unas semanas.