El Aston Martin de Fernando Alonso ‘mejora’: no tiene averías y al menos completa 40 vueltas

La pretemporada de Fórmula 1 avanza en el Circuito Internacional de Baréin con la adaptación de los nuevos monoplazas a la también renovada normativa técnica de la FIA. Tras varias jornadas negras de test para Fernando Alonso, este jueves pudo completar una sesión matinal sin contratiempos mecánicos en el penúltimo día de pruebas, cerrando la mañana con el noveno mejor registro, en línea de ‘mejora’, sin averías, completando 40 vueltas y el programa previsto por Aston Martin.

El equipo de Silverstone llegaba a esta jornada con la necesidad de acumular kilómetros. En días anteriores, el AMR26 había sufrido problemas reiterados, tanto de fiabilidad como de comportamiento en pista, incluidos fallos relevantes en sistemas eléctricos que obligaron a extremar la precaución en el garaje. A ello se sumaron paradas prolongadas y un trompo protagonizado el día previo por Lance Stroll, que evidenció la complejidad de encontrar una ventana de funcionamiento estable.

Tras días más negros que grises, la sesión matinal de este jueves ha supuesto un punto de inflexión. Alonso fue uno de los primeros en salir a pista y, a diferencia de jornadas anteriores, pudo completar su programa sin interrupciones graves, logrando completar 40 vueltas y sin averías.

El plan del conjunto británico pasaba por realizar comprobaciones aerodinámicas y tandas cortas y medias durante la mañana, con el objetivo de preparar la sesión vespertina, en la que se esperaba iniciar las primeras simulaciones de carrera.

Fernando Alonso finalizó las primeras cuatro horas con un total de 40 vueltas y un mejor tiempo de 1:37.472, que le situó en la novena posición de la tabla. La referencia dejó al asturiano a algo más de cuatro segundos del mejor crono de la mañana, una diferencia que, según los datos recopilados por el equipo, refleja que el coche todavía necesita mejorar en estabilidad y velocidad, especialmente en la fase de entrada y salida de las curvas.

En cuanto al desarrollo general de la jornada, la tabla de tiempos estuvo liderada por Lando Norris, que marcó un 1:33.453, el registro más rápido de toda la pretemporada hasta la fecha. El piloto de McLaren F1 Team terminó la sesión por delante de Max Verstappen, con apenas una décima de margen.

La tercera posición fue para George Russell, que volvió a destacar por el volumen de trabajo realizado con Mercedes-AMG Petronas F1 Team. El piloto británico completó 77 vueltas, el mayor número de giros de la mañana, confirmando la fiabilidad del monoplaza alemán en esta fase inicial del año.

Por detrás del trío de cabeza apareció Alexander Albon, que reforzó la tendencia positiva de Williams Racing. El tailandés fue uno de los pilotos que más rodó, con 71 vueltas, y cerró la sesión en cuarta posición tras montar un compuesto más blando. Su tiempo de 1:35.120 dejó constancia de la evolución del equipo en comparación con temporadas anteriores. Albon es, además, compañero de Carlos Sainz en la estructura de Grove. Gabriel Bartoleto (Audi), Oliver Bearman (Haas F1 Team) y Franco Colapinto (Alpine) también acabaron con mejor tiempo que el Aston Martin de Fernando Alonso en esta sesión matinal.