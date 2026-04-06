Los sueldos de los jefes de la F1: ¡Newey gana 96.000 euros al día!

La temporada de Aston Martin ha decepcionado en las primeras citas del calendario de la Fórmula 1. La escudería inglesa no ha cumplido con las expectativas que había levantado la llegada del prestigioso ingeniero Adrian Newey a su estructura y la alianza con Honda. El propio Newey dejó el pasado mes su cargo como jefe de equipo para centrarse de manera exclusiva en el desarrollo del AMR26. La apuesta de Aston Martin por el ‘arquitecto’ de los años de dominio de Red Bull fue total, especialmente en el apartado económico. El salario que percibe Newey en 2026 sólo lo superan dos pilotos del paddock.

En una F1 en la que cada vez aumenta en mayor medida la importancia del monoplaza, por encima del desempeño del piloto, el encargado del diseño del AMR26 de Fernando Alonso y Lance Stroll está a la altura de las grandes estrellas de la parrilla. El monto anual que percibe Newey en Aston Martin se dispara hasta los 37 millones de euros. A pesar de la vital tarea de los responsables técnicos, el veterano ingeniero de 67 años deja muy atrás a sus perseguidores.

Newey triplica los 12 millones de salario de Zak Brown, CEO de McLaren Racing y campeón tanto en el Mundial de constructores como en el de pilotos -con Lando Norris- en 2025. También quedan muy lejos los 8 millones de euros que recibe el mediático Toto Wolff en Mercedes. El salario de Newey, por tanto, se asemeja más al de los mejores pilotos de la parrilla que al del resto de jefes de las grandes escuderías. Únicamente Max Vertsappen, con sus 65 millones de euros por temporada, y Lewis Hamilton (60) superan la retribución económica del ingeniero de Aston Martin. Un equipo en el que supera con creces a los 20 millones que recibe Fernando Alonso y los 12 de Lance Stroll.

El salario de Adrian Newey en Aston Martin

Las cifras que se han desvelado en un informe del consultor Marc Limacher en BusinessBookGP, en el que se aclara que en estas cantidades no se incluyen conceptos variables como las primas por resultados o la consecución de los diferentes objetivos estratégicos; algo de lo que Aston Martin parece alejado por el momento. Pese a ello, las diferencias entre Newey y sus homólogos en otras escuderías sigue siendo considerable. El británico percibe alrededor de 96.000 euros al día y más de tres millones al mes.

Comparando sus números con los de otros jefes de equipo o cargos técnicos, el salario mensual de Newey en Aston Martin supera, por ejemplo, los 2,5 millones de euros anuales de otra reconocida cara del ‘Gran Circo’ como Flavio Briatore, jefe de Alpine. También quedan muy lejos otros conocidos como son Fred Vasseur (Ferrari) y Mattia Binotto (Audi), ambos con 8 millones de euros de salario.