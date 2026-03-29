Bombazo en Suzuka: un medio holandés da por hecho la retirada de Verstappen en 2026

En Suzuka estalló la bomba que venía tiempo amenazando con hacerlo. El medio holandés afín a la familia Verstappen ha informado este domingo de que el piloto de Red Bull está valorando seriamente retirarse de la Fórmula 1 este año y que el Mundial 2026 sea su último campeonato en la categoría reina del motor.

El holandés no está a gusto con el nuevo reglamento de la FIA, como ha expresado en múltiples ocasiones, y la carrera en el Gran Premio de Japón habría sido la gota que colmó el vaso para el tetracampeón del mundo. Verstappen ha dejado de disfrutar de la F1, como le pasa a varios pilotos, debido al cambio de normas y la altísima importancia eléctrica, y piensa en dar un paso al lado en su vida deportiva.

Cabe recordar que el pasado fin de semana Verstappen corrió (y ganó) una prueba preparatoria para las las 24 Horas de Nürburgring que correrá este año y aseguró que «cada vez que salía del coche sonreía». Todo lo contrario a las valoraciones del piloto de Red Bull cada vez que se baja del monoplaza. Sin ir más lejos, este domingo ha afirmado en Suzuka que «esta F1 es anticonducción» y que no es lo que quiere hacer.

Según el periódico holandés De Telegraaf, muy próximo al holandés y a su padre, Jos Verstappen (publicó en 2024 el presunto escándalo sexual del ex jefe de equipo Christian Horner en Red Bull), el piloto de 28 años meditará en las siguientes semanas su continuidad en la F1 y su futuro en las carreras en general.

La dura reflexión de Verstappen

La información salió a la luz pocos minutos después de que Max atendiera a la prensa en la zona mixta del trazado japonés y habla claramente del posible fin de uno de los pilotos más laureados de la historia de este deporte. Además del cambio de reglamento, un factor clave para su retirada sería el bajonazo de Red Bull. De pelear por títulos ha pasado a codearse y perder con Pierre Gasly (Alpine) por un séptimo puesto.

Él niega que esa sea la circunstancia: «Puedo aceptar fácilmente hacer séptimo u octavo, pero no es natural no disfrutar de todo lo que hay detrás. Uno se pregunta si esto vale la pena o si disfruto más estando en casa con mi familia o mis amigos. Ahora la gente puede decir fácilmente: ‘Has ganado tantos campeonatos y carreras y ahora te quejas solo porque el coche no es bueno’. Quizá tú lo veas así, pero yo lo veo de otra manera».

«Muchos deportistas te dicen que para alcanzar el éxito tienes que disfrutar con lo que haces. Si me detuviera aquí, no significaría que no voy a hacer nada. Siempre me voy a divertir con muchas otras cosas en mi vida. No tenéis por qué sentir pena por mí. Estaré bien», declaró Verstappen este domingo después de la tercera carrera del Mundial en Japón.