Fernando Alonso: «Las vibraciones eran soportables para acabar la carrera pero ahí estaban»

Fernando Alonso tendrá un respiro en medio de esta amarga situación al principio del Mundial de Fórmula 1 2026 después de conseguir acabar la carrera en el Gran Premio de Japón. El piloto español reveló que las vibraciones del motor Honda «siguen estando ahí», aunque este domingo fueron «soportables» para completar las 53 vueltas en el circuito de Suzuka, requisito básico para que Aston Martin empiece a progresar.

«Tenemos muchas cosas por hacer y una de ellas era completar la primera carrera. No lo habíamos hecho ni en Australia ni en China y tampoco habíamos completado todos los kilómetros en el test. La primera carrera que completamos, por lo menos por delante de los aficionados japoneses e intentar aprender cosas. El ritmo ha sido muy pobre, lo ha sido todo el fin de semana y en carrera no ha mejorado. Mucho por mejorar, pero por lo menos completar la primera carrera», comenzó un Alonso bastante resignado a su dura realidad.

«El no tener estas dos carreras no nos cambia mucho. El trabajo en la fábrica iba a ser el mismo con o sin carreras. Intentar encontrar soluciones, pero para nosotros los pilotos, los mecánicos, un poco de pausa en estos momentos difíciles, que vamos a las carreras sabiendo que vamos a estar en la parte trasera, no es de agrado. Evitar dos momentos de mal trago es mejor. Haremos simulador, trabajo, reuniones, pero dejar trabajar al equipo para encontrar soluciones», añadió.

«Las vibraciones estaban todavía ahí, un poco menos quizás que en otras carreras, pero ahí estaban, así que tampoco ha sido fácil. Soportables para acabar la carrera. La viví de forma tranquila, semiaburrida porque no teníamos grandes luchas por delante ni por detrás. Intentar completar la carrera, dar información al equipo y pensar ya en esta pausa que dará al equipo un poco de tiempo para mejorar», explicó, respondiendo al problema con el motor Honda que permanece.

Alonso podrá hacer de padre

«A descansar un poco en casa, o no descansar», terminó bromeando el asturiano, que acaba de ser padre esta semana a sus 44 años junto a la periodista de DAZN Melissa Jiménez.